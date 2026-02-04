CSP asegura que sí será una “revisión” el T-MEC

En el marco de lo que se vislumbra será un complejo proceso de revisión del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), los posibles escenarios en torno al acuerdo, se han dado a conocer.

En inicio, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo que este mismo año se va a concluir la revisión, más no la renegociación, del acuerdo, proceso que aseguró va muy adelantado.

“Y en lo comercial también vamos bien. Este año se va a cerrar el tema del Tratado, de la revisión porque no es una renegociación, es una revisión solamente. Y va muy avanzado, aún con todas las circunstancias que hoy el gobierno de los EU ha planteado”, dijo la mandataria.

802.3 mil mdd fue el intercambio comercial entre México y EU

En contraste, la International Chamber of Commerce (ICC) México, sostuvo que para la próxima revisión del Tratado, es necesario que se reconozcan los beneficios que han obtenido los tres países miembros; sin embargo, no sucederá.

Sostuvo que hay una alta probabilidad de se llegue a una renegociación tradicional que contemple modificar algunos capítulos y que se realicen revisiones anuales hasta llegar a 2036.

“El escenario A sería el más limpio, el más claro, el que más certidumbre daría porque no tocaría el tratado, desafortunadamente no es el que va a suceder. O sea, le vemos una probabilidad sumamente baja”, indicó Kenneth Smith Ramos, vicepresidente del Grupo de Política Económica del ICC México.

El especialista descartó que el presidente Donald Trump busque una ruptura del T-MEC y decida que Estados Unidos ya no forma parte del acuerdo comercial tras las declaraciones del mandatario tanto como las del representante comercial de ese país, ya que “no han señalado interés de salir”, y el hecho de que aplique aranceles contra México y Canadá son una forma de ejercer presión que utilizará en la próxima renegociación.

Explicó que si EU decide salirse del tratado no sería conveniente en términos políticos porque el sector productivo, el congreso e incluso los gobiernos estatales estadounidenses que dependen del comercio con México tendrían una reacción negativa, “no vemos una inminente salida de EU o un colapso del tratado”.

Una renegociación tradicional apuntaría a buscar abrir capítulos específicos del T-MEC, es decir, “hacer modificaciones sustantivas” y si se pide hacer cambios por ejemplo en Reglas de Origen del sector automotriz, en términos jurídicos se tendrían que aprobar por el poder legislativo de cada país “con las complicaciones que eso implica”, aunque un proceso de esos no sería rápido, al menos en cinco meses no se lograría, quizá se extienda hasta 2027 y en caso de que en ese año no se cierre la negociación, entonces se darían revisiones recurrentes anuales hasta llegar a 2036.

Smith destacó que en caso de que se busquen hacer cambios sustanciales en algunos capítulos del tratado, EU buscaría modificar lo que tienen relación con China, con la idea de contener las exportaciones del país asiático hacia la región de Norteamérica y frenar las inversiones en sectores que se consideren estratégicos.

Añadió que se podría pensar en tecnologías de la información, infraestructura crítica, energía, reglas de origen, sector laboral, solución de controversias respecto a la inversión.

Aunque también se presionará para que se cambien capítulos que no tienen relación con China, temas de ciberseguridad o propiedad intelectual, “lo que mencionó el representante comercial en su testimonio ante el Congreso en diciembre pasado.