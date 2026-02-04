Va 15% más aguacate al Super Bowl

Para este fin de semana en que se realizará el Super Bowl LX, en California, Estados Unidos, el mercado estadounidense consumirá más de 127 mil toneladas de aguacate, que significa un incremento de 15 por ciento respecto al 2025 en este mismo evento deportivo.

De acuerdo con Avocados From Mexico (AFM), subsidiaria de la Asociación de Importadores de Aguacates (MHAIA, por sus siglas en inglés), para este fin de semana está pronosticado el consumo de 127 mil toneladas de aguacate, alrededor de 290 millones de piezas, en el mercado estadounidense, que representa un aumento en comparación con el mismo periodo del año pasado, cuando fueron exportadas 110 mil toneladas.

30% aportación mundial de la cosecha de aguacate de México

Durante el Super Bowl, uno de los eventos deportivos de mayor impacto económico y de consumo en Estados Unidos, el guacamole se ha posicionado como aperitivo indispensable, de ahí que el país vecino del norte sea el principal destino del aguacate de México, concentrando el 87 por ciento de la venta internacional del cultivo en 2024, seguido de Canadá con 6.5 por ciento y Japón, con 2.7 por ciento, de acuerdo con datos de Avocados From Mexico.

El incremento estacional en la demanda de aguacate representa una oportunidad comercial y reto operativo para productores y empacadores de Michoacán y Jalisco, los estados que mayor concentración de exportación de este fruto mostraron en 2024, al alcanzar 97.5 por ciento de la totalidad del país, y que derivó en envíos por más de 3 mil 525 millones de dólares desde Michoacán y alrededor de 333 millones de dólares desde Jalisco.

La compañía tecnológico-financiera de impulso empresarial Mundi, informa que nueve de cada 10 aguacates exportados desde México salieron de Michoacán el año pasado; su vicepresidente de desarrollo de negocios, Carlos Missirian, explicó que “el Super Bowl es una vitrina extraordinaria para el aguacate mexicano, pero hoy requiere una planeación financiera mucho más precisa. Los productores necesitan capital de trabajo para cubrir cosecha, empaque, transporte y certificaciones en tiempos cada vez más cortos”.