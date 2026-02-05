Pemex anuncia inversiones por 425 mmdp en 2026

Víctor Rodríguez Padilla, director general de Pemex, durante su intervención en la conferencia matutina en la que se presentó el avance del "Plan de Fortalecimiento de Pemex"

Durante 2025, la deuda de Petróleos Mexicanos (Pemex) se redujo 20 por ciento, respecto a 2018, un hecho no visto en los últimos años, y que fue objeto del reconocimiento internacional, aseguro la titular de la Secretaría de Energía (Sener), Luz Elena González.

“Por primera vez en 2025 se redujo en 20 por ciento la deuda de Pemex total. Eso es un resultado que no se había visto en años y que además es reconocido a nivel internacional, no solo porque lo digamos nosotros y que es un dato duro de la empresa, sino porque lo están reconociendo los mercados”, declaró durante la conferencia presidencial.

En este sentido, Víctor Rodríguez Padilla, director general de la empresa, detalló que la reducción de la deuda de la petrolera hizo que ésta se ubicara como la cifra más baja en al menos 11 años, dijo durante el Plan de Fortalecimiento de Pemex 2025-2035.

TE RECOMENDAMOS: Mercado volátil BMV y peso se debilitan ante reajuste monetario

390 mil mdd pagó Pemex a proveedores, con plan de SHCP

González destacó que este hito se observó luego de 10 años del periodo pasado del neoliberalismo, ya que en ese momento, el endeudamiento de la empresa creció 130 por ciento, lo cual la convirtió en la petrolera más endeudada a nivel global.

Cifras de Petróleos Mexicanos, refieren que la deuda de la compañía cerró el 2025 en 84.5 mil millones de dólares, mientras que en 2024 esa cifra fue de 97.6 mil millones de dólares; sin embargo, si se compara con 2018, al término de la administración pasada, esa cifra se redujo 20.1 por ciento.

La titular, describió este indicador como resultado de la “disciplina financiera, planeación rigurosa, eficiencia operativa y una coordinación estrecha”, que se ha sostenido con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en el marco de los bonos que se activaron para apoyar a la petrolera, con la meta de que consolide su autosuficiencia para 2027.

Subrayó que con los planes de recuperación para Pemex, echados a andar desde la Secretaría de Hacienda, se consiguió ponerse al corriente con las obligaciones financieras, que incluyó el pago

a proveedores.

“No se faltó en ningún momento a ninguna obligación financiera en los mercados financieros de la empresa, pero además se dio paso al pago de proveedores. Esto ya tiene resultados que van más allá solo de hacer frente a todas a todas las obligaciones financieras, como lo va a decir el director. Tenemos un resultado muy bueno en 2025 con los instrumentos que puso en marcha Hacienda”, dijo.

Destacó que la estrategia llevó a que calificadoras relevantes como Moody’s, Fitch y Standard & Poor’s, han mejorado ya la calificación crediticia de Pemex.

Por la parte operativa, se mejoró la operación de Pemex al lograr una integración vertical que ha permitido una mejor operación y reducción de los costos, al haberse estabilizado la producción de crudo para surtir las refinerías.

La situación, recalcó, también llevó a que la producción de 600 mil barriles de crudo en 2018 se elevara a 1.2 millones y afirmó que las acciones de combate al comercio ilícito crecieron y esto llevó a que se incrementaran 7.8 por ciento las ventas en los últimos meses del año pasado.

Por otra parte, el director general de Pemex sostuvo que derivado de la significativa reducción a la deuda de Pemex, los pagos realizados a proveedores y la estabilización e incremento en el procesamiento de hidrocarburos, “México está cerca de alcanzar la meta de autosuficiencia”petrolera, particularmente en cuanto a su trabajo con la producción de fertilizantes, aseguró el director de la empresa de crudo.