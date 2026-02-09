Prevén 12% más derrama por Super Bowl

LA CONFEDERACIÓN de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) informó que el consumo que realizan las familias mexicanas con motivo del Super Bowl 2026 tendrá un incremento de 12 por ciento respecto al año pasado, al pasar de 50 mil millones de pesos en 2025 a 56 mil millones este 2026.

En un análisis realizado por la institución se destacó un impacto positivo en más de tres millones de establecimientos y cadenas productivas concentrando el consumo principalmente en la venta de alimentos y bebidas en establecimientos como bares, casinos, cantinas, tiendas de conveniencia, autoservicio y mercados públicos, al igual que suscripciones en plataformas de streaming y transporte, entre otros.

El Tip: México exportó, para este Super Bowl, 127 mil toneladas de aguacate hacia Estados Unidos, 11% más que en 2025.

La Concanaco Servytur también informó el impacto durante este evento en cadenas productivas nacionales de temporada, como la exportación de 127 mil toneladas de aguacate cuyas ventas alcanzarían alrededor de 350 millones de dólares.

Según la Confederación se prevé más de 210 millones de televidentes durante el evento en el que México destaca como el segundo mercado más importante, con alrededor de siete de cada 10 adultos como espectadores.

“El Super Bowl es un ejemplo claro de cómo la convivencia y el consumo responsable activan la economía local. La clave es que esta derrama se traduzca en ventas para los negocios familiares, empleo y proveeduría en las comunidades”, mencionó el presidente de la Concanaco Servytur, Octavio de la Torre de Steffano.

De acuerdo con un análisis de la empresa internacional de investigación de mercados Kantar, en el evento deportivo de 2025, la bebida favorita de los consumidores mexicanos fue la cerveza con 77 por ciento de preferencia y el refresco con 74 por ciento.

La Confederación estimó impacto en 3 millones 567 mil establecimientos; sin embargo, exhortó a la población al consumo local y negocios establecidos.