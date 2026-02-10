México asume la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico

México asumió la Presidencia Pro Tempore de la Alianza del Pacífico el pasado 30 de enero.

México asumió la presidencia pro tempore del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP) a través del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce) para facilitar el flujo de bienes, servicios, capitales y personas , en el bloque de países que lo conforman y el cual concentra 40 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) total de América Latina, informó el organismo.

De acuerdo con el Comce, la Alianza del Pacífico como mecanismo de integración regional, impulsa el crecimiento y la competitividad económica entre Chile, Colombia, México y Perú (con la posible incorporación de Costa Rica) y tiene la capacidad de inversión de 237 millones de personas, 57.9 por ciento del comercio total regional y 27.8 por ciento de la inversión extranjera directa que llega a Latinoamérica.

En este sentido, Sergio Contreras Pérez, presidente ejecutivo del Comce y presidente del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, indicó que se buscará diálogo con los ministros de finanzas de los países miembro para la atracción de inversiones y financiamiento de infraestructura con el fin de facilitar la movilización de capital hacia proyectos regionales y así seguir impulsado el crecimiento de la economía.

Durante este ejercicio temporal en seguimiento a los acuerdos y conversaciones sostenidas durante la XII Cumbre Empresarial de la Alianza del Pacífico, celebrada en Bogotá, Colombia, este 2026, México impulsó iniciativas para fortalecer a la región, acelerar la integración empresarial y consolidar condiciones para competir con escala en la economía global.

Asimismo, el Consejo planteó el establecimiento de una plataforma regional para alinear estándares, metodologías e incentivos con un enfoque que traerá beneficios directos para exportadores y mejores condiciones para atraer inversión con “reglas claras y comparables entre los países de la Alianza del Pacífico”.

En relación con el entorno digital, explicó que se incluirá una agenda digital con énfasis en ciberseguridad, para mejorar la confianza e integridad de la información y continuidad operativa con el objetivo de impulsar la digitalización de los procesos y el intercambio eficiente de información y así ampliar la base exportadora dentro del bloque.

En cuanto a la ampliación y proyección internacional se mantuvo la invitación a Costa Rica y Singapur como socios estratégicos de la Alianza del Pacífico, para sumar capacidad productiva, experiencia en temas medio ambientales, posición privilegiada en Centroamérica y conexión con Asia para la producción y estándares de clase mundial, respectivamente.

cehr