Baja 1.2% exportación de automóviles ligeros

La exportación de vehículos ligeros mostró una caída a tasa mensual de 1.2 por ciento en enero pasado, ya que 224 mil 528 unidades fueron comercializadas al extranjero, mientras que en diciembre de 2025 se logró la colocación de 227 mil 262; sin embargo, en comparativa a tasa anual, este indicador mostró un aumento de 2.3 por ciento, puesto que en enero de 2025, alcanzó las 268 mil 297 unidades exportadas, de acuerdo con datos del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL), publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los datos del RAIAVL muestran que las exportaciones a tasa mensual presentan una tendencias a la baja, luego de que en los últimos cuatro meses se han registrado descensos a tasa mensual, ya que en enero pasado se consiguió la exportación de 224 mil 528 vehículos ligeros, mientras que en diciembre de 2025, fueron 227 mil 262, en noviembre del año anterior, las unidades enviadas al exterior llegaron a 277 mil 124, en tanto que en octubre esa cifra fue de 314 mil 227, y para septiembre, las unidades en venta internacional se colocaron en 314 mil 656.

10.8% de vehículos vendidos en enero fue eléctrico o híbrido

El indicador también comparte que la exportación de vehículos ligeros aumentó a tasa anual, ya que en enero de 2025 se lograron colocar en el mercado internacional 219 mil 422 unidades, que deriva en un incremento de 2.3 por ciento comparado con enero de este año.

En el apartado de producción, el mes pasado se manufacturaron 303 mil 980 unidades, que representa una variación al alza de 24.60 por ciento en comparación con diciembre de 2025, cuando se fabricaron 243 mil 961 vehículos; sin embargo, este indicador muestra una caída a tasa anual, ya que en enero de 2025 se produjeron 312 mil 257 unidades de transporte, que representa una baja de 2.7 por ciento comparado con la cifra de enero de 2026.

En cuanto a ventas, el indicador presenta una variación negativa en su cotejo mensual, pues mientras en enero de este año fueron comercializadas 131 mil 491 unidades, en diciembre del año anterior se lograron vender 154 mil 448 vehículos, lo que representa una disminución de 14.86 por ciento; en su comparativa a tasa anual, la comercialización de vehículos ligeros muestra un repunte, puesto que en enero de 2025 se vendieron 120 mil 953 unidades, que representa un repunte de 8.71 por ciento.

ARANCELES PEGAN A VEHÍCULOS. Durante el 2025, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo el discurso de alza en los aranceles como medida de presión económica, que tuvo tuvo repercusión en sectores económicos que mantienen relación con el país vecino del norte.

Entre los anuncios sobre alza de aranceles hacia Estados Unidos, el 12 de julio del 2025, Trump remitió una carta hacia el gobierno mexicano en la que anunciaba un gravamente de 30 por ciento sobre productos mexicanos, que entraría en vigor el 1 de agosto pasado.

Actualmente, los vehículos fabricados en México y exportados hacia Estados Unidos pagan 25 por ciento de arancel si cumplen las reglas de origen del Tratado comercial entre ambos países y Canadá (T-MEC).