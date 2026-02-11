Incrementan 0.8% PIB Turístico y consumo interior

El PIB Turístico trimestral tuvo su mejor desempeño durante el segundo trimestre del 2021, luego de que se comenzaron a eliminar algunas restricciones por Covid-19.

Durante el tercer trimestre de 2025, el Producto Interno Bruto (PIB) Turístico, registró un crecimiento de 0.8 por ciento en su comparación con el mismo periodo del 2024; mientras que respecto al trimestre inmediato anterior, el aumento fue de 0.4 por ciento.

Información de los Indicadores Trimestrales de la Actividad Turística (ITAT), refiere que además, el consumo Turístico Interior también presentó aumentos, tanto a tasa anual, como a tasa trimestral. En el primer caso, el repunte fue de 0.8 por ciento, mientras que para el segundo caso; es decir, respecto al periodo de abril a junio, este avance fue de 0.3 por ciento.

En cuanto al PIB Turístico, el avance trimestral de 0.4 por ciento fue el mejor dato, luego de haber registrado dos contracciones de manera consecutiva; sin embargo, el resultado no fue suficiente para borrar las pérdidas que se registraron en el primer y segundo trimestre.

A su interior, el PIB turístico de bienes avanzó 1.5 por ciento y el de servicios, 0.1 por ciento, en el tercer trimestre de 2025 respecto al inmediato anterior. A tasa anual, el PIB turístico de bienes incrementó 1.7 por ciento y el de servicios, 0.5 por ciento.

En el caso del Consumo Interior, el ligero repunte trimestral tampoco puede borrar el estancamiento que registró entre abril y junio, ni la caída de 0.3 por ciento que presentó en el primer cuarto del año pasado. De manera desagregada, el interno aumentó 1.7 por ciento y el receptivo cayó 6.8 por ciento. A tasa anual, el índice creció 0.8 por ciento. En su composición, el interno subió 0.9 por ciento y el receptivo retrocedió 0.7 por ciento.

Al respecto, la Secretaría de Turismo federal (Sectur), destacó las cifras dadas a conocer por el Inegi, al asegurar que esta actividad es importante para el desarrollo económico del país.

“Estos resultados confirman que el turismo continúa avanzando de manera constante, fortaleciendo su contribución al desarrollo económico del país y consolidándose como una actividad clave para el crecimiento y el bienestar de las comunidades”, dijo Josefina Rodríguez Zamora, titular de la dependencia.

Comentó que estas acciones son congruentes con la visión de la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien señaló al turismo como una herramienta estratégica para detonar el crecimiento económico.