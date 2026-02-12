Se desploma exportación de pesados 53.8%

La industria de vehículos pesados en México reportó en enero un derrumbe de 53.8 por ciento a tasa anual en sus exportaciones de vehículos pesados, de acuerdo con cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados (RAIAVP), que brinda información sobre venta, producción y exportación del sector, las empresas que conforman el registro informaron la exportación de 5 mil 076 vehículos pesados en enero de 2026, es decir, una disminución de 5 mil 909 vehículos, lo que representa una caída anual de 53.8 por ciento respecto al mismo mes del año anterior.

El dato: Las ventas al mayoreo como al menudeo también mostraron disminución: las primeras cayeron 35.73%, mientras que las segundas mostraron baja de 46.32%.

El principal destino de las exportaciones de México fue Estados Unidos con 4 mil 783 vehículos, que representan el 94.2 por ciento de este mercado, el otro 5.8 por ciento pertenece a las 293 unidades que se exportaron a otros países como Canadá, con 4.59 por ciento del total, y Colombia, con apenas 0.65 por ciento. De hecho, Estados Unidos se ha posicionado como el mayor importador de vehículos pesados de México desde que hay datos en 2018, de acuerdo con grupo financiero Base.

TE RECOMENDAMOS: Impulsa estándares globales México refrenda su convenio con el GAFI

Además, cabe mencionar que Banco Base añadió que las exportaciones hacia Estados Unidos están sujetas a un arancel del 25 por ciento, sin embargo, las caídas en las exportaciones de vehículos de este tipo iniciaron antes de la imposición de aranceles, por lo que también son un reflejo del deterioro en algunos sectores de la manufactura en Estados Unidos.

De igual manera la producción de vehículos, tanto de pasajeros como de carga, se vio afectada, ya que se fabricaron 6 mil 653 vehículos de carga durante enero de 2026, lo que representó una variación de menos 51.9 por ciento frente a los producidos en enero del año anterior. Respecto a vehículos de pasajeros, sólo se produjeron 140, representando el 2.1 por ciento de las unidades totales.

En cuanto a ventas, se vendieron un total de 3 mil 749 vehículos, lo que representa una caída anual de 42.06 por ciento; siguiendo a Base, esta disminución en el primer mes del año es la más baja para un mes igual desde que hay datos disponibles, asimismo, la cantidad vendida en el mes es la menor para un mes de enero desde que hay registro.

Las ventas de vehículos pesados se dividen en menudeo y mayoreo. Al menudeo se registraron 2 mil 073, es decir, hubo una disminución de mil 798 unidades vendidas al menudeo mostrando una variación de menos 46.32 por ciento en comparación con el mismo mes del año 2025. Las ventas al mayoreo también se vieron afectadas este inicio de año, pues se reportó una disminución de 932 unidades vendida, en el mismo periodo de referencia, con una caída de 35.73 por ciento.

Con estos resultados, el sector muestra un desempeño adverso en producción, ventas y exportaciones, ya que de acuerdo con un análisis de grupo financiero Base, el entorno desacelerado de las exportaciones totales está ligada a la alta dependencia del mercado estadounidense.