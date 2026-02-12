Trump amaga, otra vez, con salirse del T-MEC; Sheinbaum desestima

Trump amenaza el futuro del T-MEC y desata incertidumbre en América del Norte

Tras un nuevo amago por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, de salirse del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, desestimó la posibilidad de dicha salida, argumentando que en todas las llamadas que ha sostenido con su homólogo, nunca se ha tocado el tema.

Este miércoles trascendió que el presidente Trump, de nueva cuenta, consideró, en privado, salir del acuerdo, lo que vuelve a poner en incertidumbre el futuro del tratado comercial.

El Dato: EL TLCAN dio paso al T-MEC, por iniciativa de Donald Trump, quien calificó al anterior tratado como el “peor acuerdo de la historia”, lo renegoció con nuevas reglas.

De acuerdo con versiones periodísticas, funcionarios de Estados Unidos, sostuvieron que Trump es una persona que toma las decisiones finales y como alguien que siempre busca un “mejor acuerdo” para su país.

En este sentido, explicaron que los términos en los que se aprobó, firmó y entró en funciones el T-MEC en 2019, no responden al interés nacional y que la administración pretende mantener abiertas las opciones de Trump para negociar y atender los problemas que se han observado hasta el momento.

Hace un par de días Jamieson Greer, representante Comercial de Estados Unidos, dijo que su gobierno sostendrá conversaciones por separado con México y Canadá, ya que afirmó, con el segundo la relación es más tensa.

Al respecto, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, desestimó dicha información, al afirmar que su homólogo, no ha hecho referencia alguna a tal decisión en las conversaciones telefónicas que han sostenido.

492 Mil mdd exportó México hacia EU hasta noviembre

“No, no lo creemos y nunca se ha manifestado en las llamadas, porque es muy importante para ellos y para nosotros, el tratado comercial. Entonces, no hay ningún mensaje en ese sentido”, aseguró.

La mandataria federal insistió, durante su conferencia matutina que el T-MEC, acuerdo que impulsó el mismo Donald Trump al afirmar que el entonces Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) era dañino para su país, es un Acuerdo comercial que resulta igual de conveniente para Estados Unidos, como para México y Canadá.

En esto coincidió, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora Icaza, al asegurar que el tratado comercial ha sido benéfico, tanto para México, como para Estados Unidos y Canadá.

“México es el principal socio comercial de Estados Unidos, somos el país que más le vendemos (a EU), más que Canadá, más que China y ahora somos también el país que más le compramos, comparado con Canadá. Eso habla de la integración de la economía de México y Estados Unidos”, sostuvo durante una conferencia.

15.5 Por ciento, la participación de México en EU

En este sentido, aseguró que las supuestas declaraciones que ha hecho Trump, responden más a un discurso político que a uno técnico o económico.

“También hay que entender los tiempos políticos, en Estados Unidos hay elecciones en noviembre y desde luego muchas de las declaraciones son políticas, ni económicas ni técnicas. Y así hay que entenderlas. Lo que les puedo comentar es que tenemos una comuni-

cación frecuente con las autoridades de los Estados Unidos en Washington”, dijo el empresario.

Respecto a esto último, comentó que el sector empresarial tiene comunicación con las autoridades mexicanas, el equipo del secretario para temas que el gobierno mexicano tiene que hablar con el gobierno estadounidense y otros más que se tienen que tratar con el sector empresarial de Estados Unidos y Canadá.

“Tenemos confianza en este proceso de revisión del T-MEC de que va a salir adelante, no sabemos en qué fecha se logrará el acuerdo, pero habrá un acuerdo, porque el tratado, el T-MEC o USMCA para los americanos, es conveniente para ambos países y con esa base salimos adelante”, finalizó.

Tras la discusión de revisión, si los tres países logran un acuerdo en la revisión del Tratado Comercial, el T-MEC se puede extender 16 años, si no se logra un acuerdo, se va a extender 10 años.

Añadió que continuarán con misiones comerciales, para continuar con la revisión del tema del Consejo Empresarial. “Yo lo que comentaría es tenemos confianza en que vamos a salir adelante”, dijo.