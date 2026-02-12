Vive la ciencia de la mano de Purina® Experience Center

Con la finalidad de compartir el conocimiento, la innovación y la ciencia que ha reforzado su liderazgo, Nestlé Purina inauguró su Purina® Experience Center en su planta más importate de México y de Latinoamérica: Silao, Guanajuato.

Cronología del avance de Purina®. ı Foto: Cuahutli R. Badillo y Especial

El nuevo museo interactivo que tuvo una inversión de 1.12 millones de dólares, invitará a los visitantes a conocer los procesos que realiza la compañía en la fabricación de alimento húmedo y seco. Será un espacio que invite a más de 3 mil 500 visitantes al año que se estima que asistan a descubrir y vivir la ciencia que hay detrás de Purina®.

Desarrollo de productos. ı Foto: Cuahutli R. Badillo y Especial

“El objetivo es crear un centro de experiencia, compartir con toda la comunidad nuestro conocimiento, la ciencia, la innovación y todo lo relacionado a la fabricación de los alimentos para mascotas… Pretendemos enseñar y crear esa conciencia de mejorar la nutrición de las mascotas”, indicó Juan Gabriel Reyes, presidente de Nestlé Purina PetCare Latinoamérica y el Caribe.

La firma estima que al año, más de 3 mil 500 visitantes podrán descubrir la ciencia detrás de la fabricación de alimento.

Actualmente, la planta de Silao es una de las más relevantes de Purina® en Latinoamérica, se exporta a más de 10 países, y su capacidad anual de producción asciende a 285 mil toneladas de alimento seco y 45 mil toneladas de alimento húmedo, del total, 80 por ciento es distribuido en el mercado nacional y el resto se exporta a países de América Latina, Sudamérica y el Caribe.

Demostración del beneficio de los productos de Purina®. ı Foto: Cuahutli R. Badillo y Especial

“La planta en la que nos encontramos el día de hoy es una de las más relevantes de Purina® en América Latina y un clarísimo ejemplo de cómo combinamos tecnología, calidad e innovación para atender tanto al mercado nacional como a mercados internacionales”, aseguró Lourdes Muñoz, vicepresidenta de Nestlé Purina México.

Visitantes interactúan en el Purina® Experience Center. ı Foto: Cuahutli R. Badillo y Especial

La fábrica inició operaciones en 2015 con una inversión inicial de 140 millones de dólares, y hacia 2027 se proyecta un gasto de 700 millones de dólares para consolidar a la planta como una de las más amplias de la región, en ese contexto, es que se decidió crear el Purina® Experience Center.

Corte del listón del Purina® Experience Center. ı Foto: Cuahutli R. Badillo y Especial

“Es un espacio inmersivo albergado en esta planta, diseñado para fortalecer el conocimiento de los colaboradores, los clientes, socios estratégicos, líderes de opinión e influencers sobre la ciencia que hay detrás de cada uno de los productos que colocan a la marca Purina® en el liderazgo de alimentos para mascotas en nuestro país y en Latinoamérica”, añadió.

PRESENCIA de Purina® en Latinoamérica. ı Foto: Cuahutli R. Badillo y Especial

Lourdes Muñoz sostuvo que la nueva experiencia tiene tres objetivos: educar, fortalecer la relación con clientes, socios estratégicos para generar confianza y abrir nuevas oportunidades de negocio a través de “experiencias significativas”; y el reputacional, “demostrar con hechos nuestro compromiso con la calidad, innovación, transparencia y sostenibilidad”.