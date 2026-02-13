Extensión de la superficie minera recuperada es igual al tamaño de Querétaro

El titular de la Secretaría de Economía (SE), Marcelo Ebrard

Por incurrir en demoras para el pago de derechos y por no rendir los informes sobre las obras, más de mil 120 concesiones mineras fueron recuperadas por el Estado, derivado de su política para evitar la especulación y el uso de bienes nacionales de una manera indebida, la cual inició desde la administración pasada.

“Y uno de los objetivos prioritarios ha sido —en lo que lleva el gobierno— recuperar concesiones que no tienen exploración, o que no han pagado los derechos, o que tienen fines solamente especulativos”, destacó el titular de la Secretaría de Economía (SE), Marcelo Ebrard Casaubón, al exponer que se trata de mil 126 concesiones, las cuales representan en total 889 mil 512 hectáreas.

José Fernando Aboitiz Saro, jefe de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas, Secretaría de Economía, comentó que esta extensión territorial recuperada equivale a lo que mide el estado de Querétaro.

Dentro de esta superficie, añadió el funcionario, se han recuperado 250 mil hectáreas correspondientes a áreas naturales protegidas. “Como ustedes también saben, es política de la cuarta transformación cuidar que en nuestras áreas naturales protegidas no existan concesiones mineras y se ha estado haciendo este trabajo”, dijo.

La Presidenta Claudia Sheinbaum resaltó este punto, al señalar que no sólo se trató de una recuperación minera sino también en el sector medioambiental.

Respecto a los motivos por los que se retiraron estas autorizaciones, mencionó que hay una base legal en la que se establece que cuando hay un retraso de dos años en el pago de derechos, se procede con la cancelación.

Aunado a esto, también hubo omisión de informes estadísticos y de obras por parte de las empresas, que debían demostrar qué trabajos de exploración realizaban.

“Si no hay este tipo de informes, quiere decir, pues que estos bienes están ociosos y que solo sirven para la especulación”, dijo.

Aboitiz Saro precisó, además que, 90 por ciento eran títulos acreditados a personas, mientras que el 10 por ciento restante, a empresas.

Territorialmente, las concesiones recuperadas estaban principalmente en los estados de Sonora, Durango, Coahuila, Jalisco, Zacatecas, Chihuahua.

Aseguró que para esta recuperación hubo diálogo con el sector en México para que la devolución fuera voluntaria.

Adelantó que estas acciones seguirán, por lo que se espera que el volumen de recuperación crezca hacia finales de este año.

“SÓLO LE PERTENECE A MÉXICO”. En otro momento, la Presidenta Sheinbaum sostuvo que la exploración y explotación de minerales críticos dentro del territorio mexicano no está sujeta a negociación y no se le cede nada a ningún otro país.

En el marco de la búsqueda de acuerdos a escala internacional que han emprendido varios países, la mandataria subrayó que las reservas con las que cuenta México sólo le pertenecen al país.

“Las reservas de minerales son de México. Y en todo caso su explotación le corresponde a México. Ahora podemos explicar qué es minerales críticos, pero eso no está a ninguna negociación. Eso está en nuestra Constitución. Y eso está muy claro en para todos. Entonces, no estamos cediendo nada a nadie. Eso es muy importante que se considere”, sostuvo.

El secretario de Economía comentó además que México ha participado en foros junto a otros países, con motivo de las iniciativas para la transición energética.

Uno de estos fue el reciente diálogo convocado por Estados Unidos para abrir un periodo de reflexión de 60 días en búsqueda de un acuerdo multilateral sobre los minerales críticos.

Subrayó la importancia de participar en estos planes en el marco de la competencia geopolítica que vive el mundo y en el cual se debe buscar la garantía para el suministro de los minerales para el país, principalmente con los que México no cuenta o le son escasos, como lo son el aluminio, al cadmio, cobalto, cromo, germanio, iridio, litio, níquel, paladio, tantalio, titanio y vanadio.

En contraste, los minerales que México concentra o procesa son barita, cobre, fluorita, grafito, magnesio, manganeso, plata, plomo y el zinc.

“Entonces no se trata de nosotros asistir a reuniones porque hemos estado en diversas donde digamos, oiga, nosotros queremos colocar nuestras reservas de minerales, sino lo que queremos es participar, ser parte para garantizar los minerales que México necesita hoy y va a necesitar en el futuro. Y que si se están tomando decisiones o propuestas, pues podemos dar nuestra opinión”, mencionó.

El secretario dijo que es una preocupación el que haya estabilidad y certidumbre para garantizar el suministro, porque puede ocurrir que un día ya no haya disponibilidad de algún mineral necesario.

“Buscamos que se respete el acceso equitativo, legal, justo a los minerales críticos.

Ahí tenemos dos caminos: no participar, ser espectadores, lo cual sería un grave error o sentarnos en la mesa y de defender la postura mexicana”, sostuvo.