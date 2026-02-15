Rebeca Olivia Sánchez Sandín sería la nueva titular de la ASEA

Rebeca Olivia Sánchez Sandín se desempeñó como subprocuradora de Servicios de la Profeco.

Rebeca Olivia Sánchez Sandín sería la nueva directora ejecutiva de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), en reemplazo de Armando Ocampo Zambrano.

Aunque no se ha confirmado el nombramiento, las revistas Energy 21 e Industry & Energy Magazine reportaron que el cambio en el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se concretó el pasado viernes 13 de febrero.

Al mismo tiempo, la empresa GRUPO INGENII destacó en redes sociales la designación, aunque se espera un anuncio oficial en los próximos días .

De confirmarse, Rebeca Olivia Sánchez Sandín se desempeñó hasta el 12 de febrero como subprocuradora de Servicios de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y trabajó como secretaria de Turismo de la Ciudad de México.

Previamente ocupó diversos cargos en la Ciudad de México, entre ellos el de directora general de Participación y Gestión Ciudadana en la alcaldía Tlalpan, de 2016 a 2018, y directora general de Regularización Territorial de la Consejería Jurídica y de Servicios Leales, entre 2018 y 2022.

También se desempeñó como asesora en la Oficina de Acceso a la Información Pública de la Delegación Xochimilco de 2013 a 2015; como directora del Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) en Tlalpan, de 2015 a 2016.

