Rebeca Sánchez, llega a la ASEA en lugar de Ocampo

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) designó a Rebeca Olivia Sánchez Sandín como nueva titular de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), en sustitución de Armando Ocampo Zambrano.

A pesar del cambio de titularidad, la dependencia gubernamental no ha externado una explicación del porqué, o sobre las causas de la separación de Ocampo Zambrano del cargo, quien llegó a la agencia en 2024.

El Dato: El 19 de agosto de 2014, el entonces presidente de México, Enrique Peña, nombró al primer director ejecutivo de la Agencia, Carlos Salvador de Regules Ruiz-Funes.

Antes de asumir como director del órgano desconcentrado de la Semarnat, Ocampo fue elegido y nombrado como Procurador de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) por el Senado de la República, en la terna que emitió el expresidente Andrés Manuel López Obrador en 2023.

Por su parte, Sánchez Sandín, la nueva directora ejecutiva de la ASEA, se desempeñó hasta el 12 de febrero como subprocuradora de Servicios de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y también ejerció la titularidad de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México. Además de ocupar diversos cargos en el gobierno capitalino, la funcionaria también desempeñó otros cargos como directora general de Regularización Territorial de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, entre 2018 y 2022, y unos años antes, directora general de Participación y Gestión Ciudadana en la alcaldía Tlalpan.

4 directivos han encabezado la ASEA en 11 años

La ASEA es un organismo administrativo desconcentrado de la Semarnat cuya función tiene como propósito regular y supervisar la seguridad industrial, operativa y de protección al medio ambiente respecto de las actividades del sector de hidrocarburos en México.

La Agencia funciona como el ente técnico que establece lineamientos, otorga permisos, supervisa instalaciones y aplica sanciones cuando se detectan riesgos para la seguridad de las personas, medio ambiente o entorno. No se limita a la vigilancia de operaciones, sus decisiones marcan el rumbo de proyectos energéticos de gran escala que permiten determinar la factibilidad y la confianza pública hacia la industria.

11 años tiene que se publicó la Ley de la ASEA

“La ASEA es la única institución en el mundo que regula toda la cadena de valor del Sector Hidrocarburos; y garantiza que sus actividades se desarrollen con criterios humanistas, de bienestar social y desarrollo económico”, indicó el organismo en su sitio oficial.