ASA prevé construir plantas de combustibles sostenibles de aviación en CDMX y Cancún

Se proyecta la construcción de plantas de combustibles sostenibles de aviación (SAF, por sus siglas en inglés) en Ciudad de México y Cancún como parte de la estrategia integral “Hoja de Ruta” de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) para la transición del transporte aéreo hacia energías limpias y la meta NetZero para 2050.

En un comunicado, ASA informó que se realizaron mesas de trabajo técnicas para definir una estructura estratégica, acordar acciones prioritarias, conformar grupos de trabajo y dar seguimiento a los avances y compromisos necesarios para la elaboración de la “Hoja de Ruta”, como parte de la meta ambiental global de alcanzar cero emisiones netas de gases de efecto invernadero , en concordancia con los lineamientos de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Para la primera etapa de la estrategia se planea construir plantas de SAF en ubicaciones estratégicas como Ciudad de México y Cancún, para que México pueda desarrollar combustibles sostenibles de aviación como parte de los compromisos asumidos ante la OACI. Estas acciones encaminadas a reducir gases de efecto invernadero del transporte aéreo , pretenden colocar al país como un actor competitivo en el mercado global, según la ASA.

En los espacios de trabajo se reunieron representantes del sector aeronáutico nacional e internacional como la OACI y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), autoridades federales, expertos académicos y dependencias gubernamentales como las Secretarías de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), de Energía (SENER), de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

Además de la cooperación de actores clave, cuya participación es determinante para asegurar la viabilidad técnica, económica y social del proyecto SAF en México, como la como la Comisión Nacional de Energía, Petróleos Mexicanos y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, reconoció Carlos Manuel Merino Campos, director general de ASA.

Este esfuerzo significaría la alineación de políticas públicas, la inversión en infraestructura y tecnología, el fomento a la innovación y la colaboración multisectorial para permitir que México tenga una aviación más limpia sin comprometer su desarrollo económico ni su competitividad internacional, concluyó ASA.

