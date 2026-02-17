Canadá ve en México socio confiable, pero pide más seguridad

La relación comercial entre México y Canadá es sólida, y se ha reforzado tras la implementación del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC); no obstante, con la próxima revisión de éste en junio, se abre “una oportunidad” para que la región de Norteamérica sea más competitiva, aunque se debe trabajar más en seguridad, comercio e inversiones, señaló Dominic LeBlanc, ministro de Comercio Internacional de Canadá, quien indicó que México es un socio comercial confiable.

“Hoy contamos con una de las relaciones de comercio e inversión más sólidas del mundo. Gracias al T-MEC y a su predecesor, el TLCAN, México y Canadá se han convertido en socios fundamentales dentro de la economía norteamericana integrada… Vemos a México como un socio comercial confiable, con décadas de historia compartida, y con enormes oportunidades en los años venideros… Juntos podemos hacer mucho más en comercio, inversión y seguridad”, indicó durante una reunión entre empresarios canadienses, mexicanos y autoridades de ambos países.

El Dato: En enero-octubre de 2025, México se mantuvo como el segundo proveedor de Canadá de vehículos y sus partes (16.7% del total importado por Canadá en el sector).

El ministro canadiense mencionó que hay diversas oportunidades de comercio, negocios y de inversiones entre ambos países de cara al futuro, pero también se debe dar la asociación en seguridad y defensa.

“El mundo es, en muchos sentidos, un lugar más complicado y, en algunos casos, más peligroso. Es muy importante mantener la relación sólida y de confianza que Canadá y México tienen entre sus agencias de seguridad y entre sus instituciones militares”, indicó.

Asimismo, señaló que se han realizado reuniones entre funcionarios policiales y militares canadienses y mexicanos con el propósito de compartir información, y que en el caso de Canadá se tiene la intención de duplicar el número de oficiales de la Real Policía Montada que se encuentran en la embajada con la intención de “fortalecer esas alianzas con las autoridades mexicanas y trabajar en operaciones conjuntas. Si queremos que la inversión y los empresarios sigan creciendo, necesitamos ver que el gobierno trabaja en prioridades como estas”.

El Tip: México se mantiene en tercer lugar como socio comercial con Candá, con 6.6% de importaciones y 1.1% en exportaciones.

Asimismo, el funcionario canadiense destacó que entre ambos países hay oportunidades de fortalecer el intercambio comercial y las inversiones, “que sea una vía de doble sentido, trajimos a líderes empresariales canadienses para enfocarnos en esas oportunidades”, y añadió que así como en esta ocasión vinieron más de 300 empresarios, se espera que en el transcurso del año, líderes empresariales de México visiten Canadá.

Sostuvo que tras la reunión del primer ministro Mark Carney y de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se identificó que se podría trabajar conjuntamente en mejorar la infraestructura en puertos para, entonces, ampliar el comercio entre Canadá y México.

E incluso ya hay empresas ferroviarias canadienses que han invertido en México para mejorar el traslado de mercancías o de bienes entre ambos países de forma eficiente y rentable, pero también en el transporte marítimo se debe realizar.

“Estamos muy entusiasmados con la oportunidad de trabajar con socios mexicanos en la ampliación de la cooperación portuaria y la infraestructura logística de puerto a puerto, como parte de la gestión de la cadena de suministro… Pero si queremos que esta relación sea tan exitosa en el corto, mediano y largo plazo, y particularmente en los próximos meses y años, necesitamos trabajar rápidamente para asegurarnos de tener algunos de esos elementos en su lugar”.

PLAN DE ACCIÓN. Por su parte, Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Economía (SE), sostuvo que la reunión entre empresarios canadienses y de México se dio en dos tiempos, un espacio que buscará ahondar en la inversión privada, y a partir del segundo semestre del año se realizará un plan de acción entre México y Canadá de cara al futuro con la intención de aumentar la inversión y el comercio por seguridad de los dos países.

Ebrard Casaubón mencionó que el plan de acción busca trabajar conjuntamente sobre minerales, inversiones en puertos, infraestructura, seguridad de las cadenas de suministro, y también las oportunidades que tienen los jóvenes en ambas naciones.

Descartan afectación por caso de Mineros

Por Cuahutli R. Badillo

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, señaló que, tras la desaparición de 10 personas que trabajaban en la minera canadiense Viszla Silver Corp en Concordia, Sinaloa, y la posterior localización de cinco de ellos asesinados, no es un hecho que afecte o merme la relación económica y comercial que existe entre México y Canadá.

En una entrevista con medios de comunicación, tras una reunión con empresarios y con Dominic LeBlanc, ministro de Comercio Internacional de Canadá, el funcionario mexicano respondió que el suceso no afecta, “no tiene por qué, estamos actuando conforme a la ley, no se ha mencionado ahorita”.

Hace cuatro días, la minera canadiense informó a través de un comunicado que “es un momento increíblemente doloroso para las familias de nuestros colaboradores, para nuestro equipo y para la comunidad de Concordia”, y confirmó que cinco de ellos aún se encuentran en calidad de “no localizados”.