Cuidado: circulan correos falsos de Condusef para robar datos personales

Los procesos formales de queja y/o reclamación no se gestionan por correo electrónico, advirtió la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) ante la circulación de mensajes fraudulentos que buscan engañar a la población y vulnerar información confidencial.

La institución informó que, mediante correos electrónicos apócrifos, se notifica falsamente a las personas sobre la supuesta existencia de una queja por personas que no la han presentado. El objetivo de estos mensajes es generar alarma, inducir a la urgencia y obtener datos personales, financieros o documentación oficial de manera indebida.

🚨 ¡ALERTA URGENTE!



✉️ Se detectaron correos electrónicos fraudulentos que suplantan la identidad de la CONDUSEF ¡No te dejes engañar!



⚠️ No abras enlaces y bórralos. Mantente informado y protege tus datos.



🔗 Lee el #comunicado completo aquí: https://t.co/gQ5h6iXfnu pic.twitter.com/X1lcNAncCJ — CONDUSEF (@CondusefMX) February 18, 2026

Para incrementar la presión, los correos suelen incluir enlaces externos, archivos adjuntos o direcciones a sitios web no oficiales, en los que se solicita ingresar información sensible o descargar supuestos documentos relacionados con el procedimiento. Estas prácticas forman parte de estrategias de ingeniería social diseñadas para manipular a las víctimas, vulnerar sistemas y facilitar fraudes tanto a personas usuarias como a instituciones financieras.

La Condusef reiteró que no lleva a cabo procedimientos formales de queja o reclamación a través de correo electrónico, ni solicita información personal, bancaria o legal mediante ligas electrónicas o plataformas ajenas a sus canales oficiales. Cualquier notificación legítima se realiza conforme a los mecanismos institucionales establecidos y por las vías formales correspondientes.

Ante este tipo de mensajes, la Comisión recomendó a la población no abrir enlaces ni descargar archivos adjuntos provenientes de correos electrónicos sospechosos, así como abstenerse de proporcionar información personal, números de cuenta, contraseñas, datos bancarios o documentación oficial. También sugirió verificar cuidadosamente el remitente y desconfiar de comunicaciones que generen presión inmediata o amenazas sobre supuestos procedimientos.

Asimismo, exhortó a las instituciones financieras a reforzar sus protocolos internos de ciberseguridad y prevención de fraude, activar mecanismos de reporte oportuno, e informar de inmediato a sus áreas de cumplimiento normativo y tecnología ante cualquier intento de suplantación institucional.

De igual forma, destacó la importancia de capacitar de manera constante al personal para identificar correos apócrifos y prevenir incidentes de seguridad.

Ante cualquier duda sobre la autenticidad de un mensaje o la existencia de un procedimiento formal, la Condusef recomendó contactar directamente a la institución a través de sus medios oficiales de comunicación.

