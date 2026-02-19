Industriales piden fortalecimiento del Estado de derecho y reglas claras para invertir

Los industriales mexicanos aseguraron que hay nuevas oportunidades con el Plan México, en especial, tras el anuncio de proyectos de infraestructura que buscan capital del sector privado, y se encuentran listos para invertir, pero es necesario que el Gobierno de México garantice reglas claras, certidumbre legal y el fortalecimiento del Estado de derecho.

“Les recuerdo que la industria mexicana está lista para participar con inversión, con capacidad técnica, con innovación y con ejecución… Pero queremos ser claros en que la inversión requiere reglas claras, certidumbre legal. Es nuestra convicción que la gran oportunidad de México es fortalecer el Estado de derecho”, señaló el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), Alejandro Malagón Barragán, durante la 108 Asamblea General Ordinaria del organismo.

Sostuvo que los lineamientos del Plan México como la promoción del contenido nacional, el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), así como la decisión de impulsar proyectos de infraestructura centrados en energía, agua, salud, carreteras, transporte y puertos son “una ruta clara” para hacer al país más competitivo.

Malagón Barragán añadió que la Concamin es un organismo que busca el diálogo, pero que también tiene exigencias, “que construye acuerdos, pero sin perder principios ni extraviar propósitos”.

Exhortó a trabajar conjuntamente para consolidar los logros que el país ya alcanzó, pero también para generar más oportunidades de crecimiento, e incluso, que se debe continuar con el fortalecimiento del sector industrial porque si éste se fortalece, el país también crece, “renovemos nuestro orgullo por un sector que trabaja duro construyendo futuro”.

El representante sectorial sostuvo que, tras dos años de trabajo, iniciará el último de su gestión “con genuina gratitud y con un alto sentido de responsabilidad” en un momento de cambios e incertidumbre para el país, pero recordó que la industria “sigue siendo un ancla de estabilidad, motor de empleo y bienestar”.

Y puntualizó que la industria en México aporta el 42 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), 53 por ciento del empleo formal, y el 90 por ciento de las exportaciones, somos la base productiva de nuestro país. Somos un gran generador de empleos. Somos el impulso tractor del México exportador y la fuerza detrás del éxito del México ganador”.

JVR