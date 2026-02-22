Operaciones en el puerto de Manzanillo operan de manera regular: Marina

La Secretaría de Marina informó que el Puerto de Manzanillo opera de manera regular y negó la suspensión de actividades portuarias, luego del cierre temporal que anunció más temprano la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) Manzanillo.

A través de un comunicado, la Marina detalló que se mantiene el nivel uno de seguridad en las instalaciones portuarias, lo que permite realizar operaciones “con medidas preventivas reforzadas”.

“Con el fin de garantizar la seguridad de los trabajadores y las instalaciones, se han reforzado todos los accesos al recinto , desplegado equipos de drones para vigilancia, estableciendo embarcaciones menores en San Pedrito para controlar el tránsito de embarcaciones en las dársenas. Se realizan recorridos de supervisión en todo el recinto portuario ”, añadió la institución.

Lo anterior, luego de diversos hechos violentos tras la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras un operativo federal en el vecino estado de Jalisco.

Sobre las medidas de seguridad, la Marina añadió que se aplican en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales , así como de personal de las instalaciones. De ser necesario, agregó, se ajustarán la protección “conforme a la normatividad y a los protocolos internacionales de seguridad portuaria”.

