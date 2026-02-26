Por segundo año, FUNO es la firma más responsable ESG en Construcción e Infraestructura.

Fibra Uno, el primer y mayor fideicomiso de inversión en bienes raíces de México y América Latina, fue reconocida por Merco como la empresa más responsable en criterios ESG en México dentro del sector Construcción e Infraestructura en la edición 2025 del ranking Merco ESG México. Con este resultado, la compañía consolida por segundo año consecutivo esta posición, tras haber obtenido la misma distinción en 2024.

El anuncio se dio en el marco de la edición 13 de dicho ranking, un monitor que evalúa a las organizaciones más responsables con el medio ambiente, la sociedad y a nivel de gobernanza corporativa. La medición de Merco contempla pilares como innovación, desempeño ambiental, calidad de vida para colaboradores y relación con comunidades, bajo una metodología multisectorial, verificada externamente que integra la opinión de directivos, especialistas, analistas financieros y líderes de opinión.

Desde una perspectiva financiera, el reconocimiento se inserta en un contexto donde los criterios ESG se han convertido en variables determinantes para la asignación de capital y la valoración de activos. De cara a su 15 aniversario, FUNO robustece su perfil ante inversionistas al confirmar la integración transversal de la sostenibilidad en su estrategia de negocio.

TE RECOMENDAMOS: En un momento decisivo Tren Maya de Carga toma el mando de la nueva era ferroviaria nacional

En menos de una década, la compañía ha logrado reducir sus tendencias de consumo en más de 50%. Tan solo de 2018 a 2024, FUNO disminuyó en 52% la intensidad hídrica de sus inmuebles y en 68% la intensidad de emisiones en el mismo periodo.

“Este reconocimiento es consecuencia de una estrategia clara y de un trabajo consistente en toda la organización. En FUNO entendemos la sostenibilidad como un eje financiero y operativo. La continuidad en Merco confirma que cuando la disciplina estratégica se mantiene, los resultados se consolidan y generan valor de largo plazo para nuestros inversionistas y para el país”, indicó Gonzalo Robina, director general adjunto de FUNO.

Con presencia internacional y más de dos décadas de trayectoria evaluando reputación corporativa, Merco se ha consolidado como uno de los monitores de referencia a nivel global. En este contexto, el liderazgo reiterado de FUNO en el sector Construcción e Infraestructura refuerza su posicionamiento como referente en desempeño ESG, solidez financiera y visión estratégica sostenible en México.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR