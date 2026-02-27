Pemex robustece su solidez operativa y estabilidad financiera al cierre de 2025

Petróleos Mexicanos (Pemex) presentó sus resultados financieros al cuarto trimestre de 2025, basados en una estrategia integral de manejo de deuda y liquidez, en la estabilidad de la producción de hidrocarburos, en mayor generación y ventas de combustibles y en reducción de costos.

Durante el cuarto trimestre de 2025, como resultado del fortalecimiento de sus estrategias de comercialización, Pemex registró un incremento de 7 por ciento en las ventas de sus principales combustibles, respecto del mismo trimestre de 2024. En cuanto a costos, estos se redujeron en 17 por ciento, por un uso eficiente de los recursos. La combinación de estos factores derivó en un rendimiento de operación de 20 mil millones de pesos, prácticamente sin pérdidas netas, lo que refleja la capacidad de generación de valor de la empresa a partir de su operación sustantiva.

En el plano financiero, con el objetivo de atender la deuda financiera y comercial de la empresa, en 2025 Pemex ejecutó de manera exitosa la Estrategia Integral de Capitalización y Financiamiento, diseñada y operada en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Energía.

Derivado de los avances operativos y de gestión, el balance financiero de Pemex cerró prácticamente en cero, lo que permitió neutralizar la pérdida de 350.5 miles de millones de pesos registrada en el cuarto trimestre de 2024. Este resultado se alcanzó aun considerando el pago oportuno a proveedores y el cumplimiento puntual de los compromisos de deuda.

Las acciones relevantes para la atención de la deuda financiera fueron operaciones planificadas de refinanciamiento y recompra de bonos, con las que se suavizaron las amortizaciones de deuda entre 2026 y 2028, se redujo el riesgo de refinanciamiento, y la deuda total expresada en dólares, disminuyó 13 por ciento respecto a 2024 y 19 por ciento respecto a 2018, alcanzando su nivel más bajo en 11 años.

Como resultado inmediato de lo anterior, Fitch Ratings elevó la calificación crediticia de Pemex a BB+ (tres escalones), mientras que Moody’s la mejoró a B1 (dos escalones), ambas con perspectiva estable.

Este entorno de mayor confianza y fortaleza financiera permitió que la empresa regresara al mercado local en febrero de 2026, después de 6 años, con una emisión de certificados bursátiles por 31 mil 500 millones de pesos, con una sobredemanda de 2.5 veces y una compresión del precio de 32 puntos base. Estos recursos serán destinados al pago de vencimientos de deuda del 2026.

Para la atención de la deuda comercial, se destinaron 582 mil millones de pesos al pago a proveedores y contratistas. Estos recursos provinieron tanto de la gestión ordenada de flujos propios como del Programa de Financiamiento de Inversión, diseñado de manera conjunta con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y ejecutado a través del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, del cual se pagaron 191 mil millones de pesos en el segundo semestre de 2025. Este esfuerzo integral brindó mayor certidumbre a proveedores y contratistas, asegurando continuidad operativa y fortaleciendo la cadena de valor.

En cuanto al desempeño operativo, la producción de hidrocarburos líquidos se estabilizó en 2025, con un promedio de 1.635 millones de barriles diarios en el año y de 1.648 en el cuarto trimestre. La producción anual de gas natural fue de 3 mil 677 millones de pies cúbicos diarios y alcanzó 3 mil 879 en el cuarto trimestre, impulsada por el crecimiento del gas no asociado.

En el frente industrial, Pemex registró mejoras relevantes en refinación. En el cuarto trimestre de 2025, el Sistema Nacional de Refinación procesó 1,136 miles de barriles diarios (Mbd) de petróleo crudo y produjo 1,177 Mbd de petrolíferos, aumentos de 44.4% y 41.5%, respectivamente, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Estos resultados reflejan mayor confiabilidad operativa, menores paros no programados y eficiencia en la utilización de la capacidad.

En conjunto, los resultados de 2025 reflejan una empresa sólida, con fundamentos financieros y operativos robustos, disciplina en la gestión de deuda, liquidez reforzada y eficiencia industrial. Pemex avanza con paso firme, sentando bases claras para un futuro estable, competitivo y sostenible.

