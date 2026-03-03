Acusa USTR a México de favoritismo

A cuatro meses de que inicie la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) señaló que el acuerdo ha reequilibrado las relaciones económicas entre los tres países; no obstante, en la próxima revisión conjunta se debe resolver el hecho de que México ha beneficiado a sus empresas públicas en los sectores de energía y minería, en específico de petróleo, gas y electricidad “en detrimento de los inversionistas estadounidenses” e incluso ha debilitado su clima de inversiones.

La USTR señaló en la Agenda de Política Comercial 2026 que en la revisión se deben tratar asuntos de importancia para el gobierno del presidente Donald Trump y se “negociará con firmeza para resolver los problemas identificados durante la revisión conjunta y recomendará la renovación únicamente si dicha resolución puede lograrse”.

El Tip: EL T-MEC tiene como fecha de expiración el 2036; este año México, EU y Canadá revisarán el funcionamiento del tratado para una probable extensión de vigencia hacia 2042.

El gobierno estadounidense consideró que también se tratarán “desafíos urgentes” como el hecho de que se ha identificado un aumento en la inversión de empresas que provienen de economías de no mercado dentro de la región y “los efectos de la sobrecapacidad industrial en las tres economías”; además de que se fortalecerán las reglas de origen en sectores clave y determinarán medidas para evitar la deslocalización productiva (offshoring) al ser asuntos “fundamentales” de la Estrategia de Seguridad Nacional.

“Es importante destacar que el presidente Trump incluyó un mecanismo innovador en el T-MEC para permitir una revisión y modificación conjunta. En 2026, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) encabezará las discusiones con México y Canadá durante esa Revisión Conjunta. Este proceso incluirá compromisos bilaterales con cada país, así como compromisos trilaterales cuando corresponda, para abordar los desafíos en nuestras relaciones”, agregó.