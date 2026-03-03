BMV cae 3.56% y peso se debilita hasta los 17.65 pesos por conflicto en Medio Oriente

Antes del mediodía, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y el peso mexicano caían este martes debido a que preocupaciones sobre el impacto en la economía global del conflicto en Medio Oriente desataban una ola de liquidaciones en los mercados financieros.

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC registraba una pérdida de 3.56 por ciento a 68 mil 071.40 puntos, encaminándose a su peor jornada desde abril del año pasado.

Al interior del índice mexicano algunas firmas del sector minero registraban un declive de los precios de los metales.

Los títulos de Industrias Peñoles PEOLES.MX, el mayor productor mundial de plata, se desplomaban 8.83 por ciento a 951.88 pesos. Los de Grupo México GMEXICOB.MX, uno de los principales productores de cobre, perdían un 6.38 por ciento a 206.18 pesos.

Por su parte, el peso mexicano cotizaba en 17.6519 pesos por dólar, con una depreciación de un 2.05 por ciento a medida que el índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de divisas, subía a su nivel más alto en más de un mes.

Con el deterioro del martes, el peso se negociaba en niveles no vistos desde finales de enero, perfilándose a registrar su cuarta jornada consecutiva de pérdidas.

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha paralizado las exportaciones de energía desde Medio Oriente, lo que presionaba los precios mundiales del gas y el petróleo, generando temores sobre la inflación y el crecimiento económico mundial.

“El conflicto en Medio Oriente y sus implicaciones para los precios de la energía siguen dominando los mercados cambiarios”, dijo la firma ING en una nota de análisis.

“Cuanto más se mantengan elevados, mayor será el daño a las cuentas externas de los importadores de petróleo y mayor será el lastre para el crecimiento mundial debido a la elevada inflación y la reducción de los ciclos de flexibilización monetaria”, agregó.

En el mercado de deuda está previsto que más tarde el banco central divulgue los resultados de su subasta semanal de valores gubernamentales, en la que busca colocar 45 mil 500 millones de pesos (unos 2,500 millones de dólares) en Certificados de la Tesorería (Cetes).

