Coppel incrementa compra de calzado mexicano: adquiere 20% de producción nacional

En el marco de su octava reunión anual con proveedores nacionales de calzado, Grupo Coppel anunció hoy la adquisición de más de 42 millones de pares de zapatos producidos en México para este año. El volumen de compra representa aproximadamente el 20% de la producción nacional formal, consolidando a Grupo Coppel como aliado clave para el crecimiento del sector.

Al superar en un millón de pares la cifra de compra de 2025, la empresa reafirma su compromiso con la industria en el largo plazo. Además, esta adquisición contribuye al sustento de las más de 100 mil familias que dependen directamente de la producción formal de calzado en Guanajuato.

Representantes de Grupo Coppel y la CICEG durante la octava reunión anual con proveedores en León. ı Foto: Grupo Coppel

El encuentro, que tuvo lugar en el contexto del Salón de la Piel y del Calzado (SAPICA), contó con la presencia de representantes de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG), el Centro Empresarial de COPARMEX en la Zona Metropolitana de León y la Subsecretaría para el Desarrollo de las MIPYMES, del Gobierno del Estado de Guanajuato.

“En Grupo Coppel trabajamos para mejorar la vida de nuestros clientes a través de los productos que les acercamos, y apostamos por la industria formal mexicana como nuestro principal aliado. Nos enorgullece impulsar el talento de los productores de Guanajuato, que cumplen con los más altos estándares de calidad. Con estas compras, fortalecemos nuestro portafolio y generamos crecimiento que se queda en México" destacó David Coppel, Vicepresidente de Inversiones e Inmobiliaria y Director Comercial de Grupo Coppel.

“Esta alianza estratégica con Grupo Coppel impulsa el crecimiento económico de nuestras empresas y fortalece a la industria mexicana del calzado en un entorno de legalidad, transparencia y respeto a las reglas del mercado. Al elegir la proveeduría nacional formal, se contribuye a la construcción de un sector más sólido y competitivo", afirmó Juan Carlos Cashat, Presidente de CICEG.

Con más de 30 años de presencia en Guanajuato, Coppel continúa consolidando una alianza estratégica con la industria nacional para impulsar la competitividad, la formalidad y con lo Hecho en México.

