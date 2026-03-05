Petroprecios y mercados concluyen en ligera calma

A pesar de que el conflicto bélico en Medio Oriente persiste, ayer, el precio del petróleo finalizó la sesión con pocos cambios respecto del cierre del martes; el Brent concluyó la sesión en 82.55 dólares por barril, un alza de 1.41 por ciento, variación menor a la registrada el martes, con un máximo de 84.47 y un mínimo de 80.32 dólares por barril; en tanto el West Texas Intermediate (WTI) cotizó en 76.11 dólares por barril, 2.08 por ciento con un máximo de 77.22 y un mínimo de 80.32 dólares por barril, según datos de Investing.com.

En tanto, la Mezcla Mexicana de Exportación cerró la sesión de ayer cotizando en los 70.38 dólares por barril, lo que significó un incremento de 0.08 por ciento respecto al cierre del martes.

El Dato: Alrededor del 20% del suministro mundial de petróleo cruza por el estrecho de Ormuz, sitio que Irán cerró tras los ataques de Estados Unidos e Israel.

El hecho de que el precio del crudo no registrara grandes cambios, se explicó, en parte, porque el mercado se mantiene atento a la evolución de la guerra entre EU e Irán y se evalúa si es factible el plan que propuso el presidente Donald Trump de que la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de EU, ofrezca seguros a los buques que tengan una ruta por el Estrecho de Ormuz e incluso ofreció escoltas, luego de las amenazas del gobierno iraní de bloquear el paso a los petroleros, señaló Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

TE RECOMENDAMOS: Sector energético Colaboración entre Pemex y Woodside impulsará soberanía y justicia energética para el bienestar del pueblo de México

La analista destacó que los precios se mantuvieron debido a la publicación de los inventarios de petróleo estadounidenses donde la Administración de Información Energética informó que hasta el 27 de febrero cuentan con un incremento de 3.5 millones de barriles, y se ubicó “por encima de la expectativa del mercado”.

Respecto a los precio del gas natural, destacó que hubo una corrección a la baja, “en Estados Unidos, el gas natural cerró la sesión cotizando en 2.91 dólares por millón de BTU, con un retroceso de 4.72 por ciento; en Europa, el gas natural terminó la sesión cotizando en 48.67 euros por Megavatio hora (MWh), con una caída de 10.17 por ciento. A pesar de esta fuerte contracción del precio del gas natural en Europa, este commodity acumula un avance de 52.60 por ciento en lo que va de la semana”, indicó.

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que el Gobierno trabaja en conjunto con la Secretaría de Energía (Sener), en específico con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para evitar impactos en la economía de las familias ante un posible encarecimiento del gas, aunque no prevé que eso suceda.

“Estamos trabajando con la Secretaría de Energía, particularmente con Comisión Federal de Electricidad, para que no represente un incremento al bolsillo de las y los mexicanos”, indicó durante su conferencia matutina.

Sobre el aumento de los precios del petróleo, la mandataria mexicana dijo que la mayoría de los derivados del crudo ya se producen en el país, aunque reconoció que una parte de las gasolinas y turbinas se importa, y recordó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tiene un esquema de subsidios al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), para que en caso de que aumente el precio de la gasolina “entre un subsidio” y “no se impacte a las familias mexicanas”.

PLAZAS SE RECUPERAN. Al finalizar la jornada de ayer, los principales índices americanos y europeos se recuperaron tras dos días de pérdidas, el S&P BMV IPC de México cerró con una ganancia de 2.91 por ciento o mil 991.77 puntos para quedar en 70 mil 428.03 unidades.

En EU, los tres principales índices tuvieron aumentos, el Dow Jones de 0.49 por ciento; S&P 500, 0.78 por ciento y el Nasdaq, 1.29 por ciento. En tanto, los índices europeos con alzas fueron DAX alemán con 1.74 por ciento; FTSE 100 de Reino Unido, 0.8 por ciento; el CAC 40 francés, 0.79 por ciento.

El peso mexicano cerró con una apreciación de 0.69 por ciento o 12.2 centavos para cotizar en 17.58 pesos, con un máximo de 17.77 y un mínimo de 17.52 pesos.

Petroprecios y mercados concluyen en ligera calma ı Foto: Especial

No habrá más concesiones mineras, sólo para LitioMx

› Por Cuahutli R. Badillo

EL ESTADO MEXICANO no otorgará más concesiones mineras, a menos que se trate de nuevos puntos para la extracción de litio y sólo serán otorgadas al organismo estatal LitioMx, indicó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia matutina.

Ahondó en que el objetivo en temas de minería, en algunos casos, será ampliar los sitios para que se mantenga la producción de minerales, pero sin aumentar la extracción y destacó que, en todos los lugares donde se realice esta actividad se debe contar con un estudio de Impacto Ambiental “en acuerdo con los habitantes de la zona, pero no nuevas concesiones”.

La mandataria mexicana destacó que en el caso del litio, el Gobierno federal analiza diversas áreas en donde se puede localizar este metal que es necesario para la fabricación de baterías o que se utiliza en la industria de los semiconductores, pero la explotación de los yacimientos de este recurso sólo le corresponde al Estado como lo dicta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); es decir, sólo LitioMx tendrá concesiones.

Mil 126 concesiones fueron canceladas por el Gobierno

“A menos que haya un lugar de litio que encontremos —están en este momento revisando varias áreas— que ya sería explotación del Estado mexicano, como está en la Constitución. Ahí sí habría una concesión a LitioMx, por ejemplo”, agregó.

En febrero, la Secretaría de Economía (SE), a través de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas, informó que se recuperaron mil 126 concesiones mineras concentradas en 889 mil 512 hectáreas, espacio territorial similar al estado de Querétaro, las cancelaciones fueron por falta de derechos de pago, así como omisiones en informes estadísticos.

“Dentro de estas concesiones, se han recuperado casi 250 mil hectáreas en Áreas Naturales Protegidas. Como ustedes también saben, es política de la 4T cuidar que en nuestras Áreas Naturales Protegidas no existan concesiones mineras, y se ha estado haciendo el trabajo”, indicó Fernando Aboitiz.