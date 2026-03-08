Este es el precio del dólar HOY domingo 8 de marzo de 2026.

El peso mexicano continúa una racha negativa frente al dólar estadounidense, debido a que desde el 2 de marzo de 2026 ha registrado bajas de valor. Ahora, el billete verde se acerca a los 18 pesos por unidad.

Este domingo 2 de marzo la moneda nacional se cotiza en 17.8020 pesos por dólar. El tipo de cambio interbancario cerró el sábado 28 de febrero en 17.6770 por cada divisa estadounidense.

¿Cuánto vale el dólar en bancos de México?

Si te interesa cambiar dólares a pesos, a continuación, te compartimos el precio del dólar en las principales ventanillas bancarias de México este domingo 1 de marzo:

Afirme : 16.70 a la compra – 18.20 a la venta

Banco Azteca : 16.05 a la compra – 18.39 a la venta

Bank of America : 16.83 a la compra – 18.797 a la venta

Banorte : 16.55 a la compra – 18.15 a la venta

BBVA Bancomer : 16.76 a la compra – 18.30 a la venta

Banamex: 17.2400 a la compra – 18.2600 a la venta

