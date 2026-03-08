Sube de valor

Este es el precio del dólar HOY domingo 8 de marzo de 2026

El peso mexicano continúa una racha negativa frente al dólar estadounidense; conoce su precio en ventanilla

Este es el precio del dólar HOY domingo 8 de marzo de 2026.
Este es el precio del dólar HOY domingo 8 de marzo de 2026. Foto: Canva/La Razón
Por:
Julio Vázquez

El peso mexicano continúa una racha negativa frente al dólar estadounidense, debido a que desde el 2 de marzo de 2026 ha registrado bajas de valor. Ahora, el billete verde se acerca a los 18 pesos por unidad.

Este domingo 2 de marzo la moneda nacional se cotiza en 17.8020 pesos por dólar. El tipo de cambio interbancario cerró el sábado 28 de febrero en 17.6770 por cada divisa estadounidense.

¿Cuánto vale el dólar en bancos de México?

Si te interesa cambiar dólares a pesos, a continuación, te compartimos el precio del dólar en las principales ventanillas bancarias de México este domingo 1 de marzo:

TE RECOMENDAMOS:
Este es el precio del dólar HOY.
Así inició el dólar este sábado

Este es el precio del dólar HOY sábado 7 de marzo de 2026

  • Afirme: 16.70 a la compra – 18.20 a la venta
  • Banco Azteca: 16.05 a la compra – 18.39 a la venta
  • Bank of America: 16.83 a la compra – 18.797 a la venta
  • Banorte: 16.55 a la compra – 18.15 a la venta
  • BBVA Bancomer: 16.76 a la compra – 18.30 a la venta
  • Banamex: 17.2400 a la compra – 18.2600 a la venta

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Con una participación paritaria del 52% de mujeres, Pemex fortalece la cultura de inclusión en todas sus áreas administrativas y operativas.
Impulsa igualdad de género

Pemex refuerza políticas de igualdad de género y erradicación de violencia en 2025