Aranceles y dumping chino asestan golpe a la industria acerera

La industria del acero en México enfrenta un momento crítico, al operar al 55 por ciento de su capacidad instalada, mientras la producción de acero terminado registró una caída de 8.1 por ciento al cierre de 2025, para colocarse en un nivel similar a lo registrado hace una década, afirmó Sergio de la Maza Jiménez, presidente entrante de la Cámara Nacional del Hierro y el Acero (Canacero).

Durante la 78 Asamblea General de la Canacero, el empresario afirmó que el consumo interno también sufrió una caída de 10.1 por ciento, lo que significa la mayor disminución reciente de la que se tenga registro, debido, principalmente, a la sobreproducción global que ha generado China, país asiático que concentra 53 por ciento de la producción mundial, así como por los aranceles que impuso Estados Unidos a nuestro país bajo la sección 232.

“El sector atraviesa un contexto complejo. Hoy operamos apenas al 55 por ciento de la utilización de la capacidad instalada, un nivel crítico para nuestra industria. La producción nacional de productos terminados de acero cayó 8.1 por ciento en el 2025, a un total de 16.11 millones de toneladas igualando niveles similares a los registrados hace más de una década

“El consumo nacional registró una caída significativa del 10.1 por ciento, la mayor disminución en la historia reciente del sector. Hoy atravesamos un contexto comercial incierto a nivel global, del cual México no es ajeno, y todos coincidimos en que la principal razón de estas distorsiones tiene nombre y apellido. China y sus países satélites”, aseveró el directivo.

Delante del secretario de Economía (SE), Marcelo Ebrard Casaubón, De la Maza Jiménez destacó que China produce más de 961 millones de toneladas de acero líquido, lo cual exporta en condiciones de precios dumping ya que se encuentran altamente subsidiados; sin embargo, actualmente ya lo hacen en bienes manufacturados, por lo que el país asiático ha ganado participación de mercado global derivado de “una política industrial de Estado deliberada”.

Con lo anterior, afirmó, esa nación consiguió que en los últimos 20 años pasara de fabricar el 5.0 por ciento de la manufactura mundial hasta llegar al 40 por ciento, periodo de tiempo en el que destruyó empleos, cadenas de valor y convirtió a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en un organismo obsoleto.

Respecto a Estados Unidos, el presidente de la Canacero aseguró que es necesario crear una política regional, al recordar que nuestro país mantiene un déficit siderúrgico con Estados Unidos de 2.5 millones de toneladas, equivalente a 4 mil 400 millones de dólares.

“La industria del acero en Estados Unidos, amparada en la Sección 232, está no sólo fortaleciendo su mercado, sino penetrando el mercado mexicano. Primero, quitó el acceso a su mercado a productos de acero, argumentando triangulación y exportaciones desmedidas, ambas inexistentes. Y ahora nos quita parte de nuestro mercado al garantizar que las exportaciones de productos derivados que incluyan acero fundido en Estados Unidos queden exentas del 50 por ciento de arancel”, acusó.

El directivo comentó que el país vecino representa 15 por ciento del consumo del acero de México, mientras que las ventas de México hacia esa nación son de apenas 1.3 por ciento. “El acero mexicano no es el problema, debemos convencer a EU que somos parte importante de la solución, trabajando juntos para fortalecer la región y combatir la competencia desleal”, añadió.

