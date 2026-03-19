Lanzan convocatorias para apoyar proyectos ambientales liderados por mujeres

Heineken México en alianza con Fundación Azteca y la Cooperación Técnica Alemana, impulsará 15 proyectos liderados por mujeres que generen soluciones en materia ambiental en México, a través de la segunda edición de “Cultivadoras de Agua y Clima” que brindará financiamiento, capacitación y plataformas de liderazgo para su implementación.

Mediante un comunicado, la compañía cervecera anunció la apertura de la convocatoria para la reedición de su iniciativa dirigida a mujeres mexicanas, mayores de edad, que formen parte de una organización de la sociedad civil, un emprendimiento, una empresa comunitaria o un plan dentro del país, a presentar proyectos que propongan iniciativas basadas en la resiliencia hídrica y climática.

“Este programa tiene el objetivo de impulsar el desarrollo de capacidades de mujeres emprendedoras mexicanas que buscan construir soluciones innovadoras para un futuro más sostenible, incluyente y próspero”, destacó la cervecera.

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Heineken México ı Foto: larazondemexico

El apoyo por parte de la colaboración constará en brindarle a 15 proyectos elegidos por un panel de expertos; financiamiento, herramientas, mentoría y recursos necesarios para su plena implementación ante los problemas que enfrentan las mujeres para promover y escalar sus soluciones ambientales.

La convocatoria se presenta durante la celebración del mes del agua y responde a la carencia de acceso de agua potable que a traviesan las comunidades en las que, de acuerdo con las Naciones Unidas, las mujeres y niñas resienten más debido a la responsabilidad de recolectar y gestionar el agua.

“De acuerdo con las Naciones Unidas en los lugares donde las personas carecen de acceso al agua potable, son las mujeres y las niñas quienes sufren las peores consecuencias. Ellas son quienes se encargan de recolectar el agua, las que la gestionan. Estas responsabilidades hacen que sacrifiquen su tiempo, salud, seguridad, y oportunidades; para asegurar este recurso para sus familias y sus entornos” señaló Heineken.

La convocatoria se presenta durante la celebración del mes del agua ı Foto: Cuartoscuro

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LMCT