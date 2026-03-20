SHCP pide a la banca ampliar el acceso a servicios financieros

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) pidió a la banca mexicana ampliar el acceso de los servicios financieros para todas las personas, que haya más financiamiento productivo, se fortalezca la inclusión y que la innovación tecnológica se traduzca en oportunidades para los mexicanos; por su parte, aseguró que preservará la estabilidad del sistema y generará las condiciones para mayor inversión y crecimiento económico del país.

“¿Cómo ampliar el acceso a servicios financieros en todos los rincones? ¿Cómo movilizar más financiamiento productivo? ¿Cómo fortalecer la inclusión y cómo lograr que la innovación tecnológica se traduzca en oportunidades reales para todas y para todos? En esa agenda, la banca tiene mucho que aportar porque una economía que invierte más, produce más y crece, es también una economía que demanda más y mejores servicios financieros”, indicó Édgar Amador Zamora, titular de la SHCP en la clausura de la 89 Convención Bancaria.

SHCP presiona a la banca: más crédito, inclusión y digitalización ı Foto: Especial

Y destacó que en México se necesita invertir más, fortalecer cadenas productivas, mejorar su capacidad logística, energética, e industrial, así como cerrar brechas regionales y tener mejores condiciones para que las empresas puedan crecer, “y ese es el objetivo que nos hemos planteado y el compromiso que hemos hecho en esta convención. La banca tiene un papel central en este proceso”.

“Fortalecer” el desarrollo económico de México y el sistema financiero son parte de la hoja de ruta, se debe pasar de la estabilidad a una nueva etapa de crecimiento productivo, pero todo dependerá del trabajo conjunto, que tenga visión de largo plazo y “con sentido de país”, indicó.

Asimismo, sostuvo que la digitalización es uno de los ejes de política pública en 2026 y es una realidad que ha transformado en cómo ahorran, pagan, invierten y se relacionan las personas con las instituciones del sistema financiero y aunque se abren oportunidades, también se enfrentan retos: ciberseguridad, protección al usuario, competencia y regulación.

Finalmente, destacó que durante la 89 Convención Bancaria se llegó a acuerdos y conversaciones con “una convicción compartida, que la fortaleza del sistema financiero mexicano puede y debe convertirse en una palanca aún más poderosa para el desarrollo del país. Este es el reto y también la oportunidad”.

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MSL