Trudeau pide firmeza a México ante incertidumbre por revisión del T-MEC

En medio de la incertidumbre por la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el ex primer ministro canadiense, Justin Trudeau, llamó a México a mantener una postura firme en las negociaciones y no ceder ante presiones externas.

Durante su participación en la 89 Convención Bancaria, el ex mandatario subrayó que, aunque el entorno actual genera dudas entre inversionistas, es fundamental que los países actúen con claridad y determinación para defender sus intereses.

“México no debe temer ser firme”, planteó Trudeau, al advertir que la solidez en la postura negociadora será clave para preservar la estabilidad del acuerdo comercial en América del Norte.

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🇲🇽🇺🇸🇨🇦 T-MEC PODRÍA EXTENDERSE HASTA 2042



El ex primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, señaló que la próxima revisión del T-MEC será clave para su futuro.



Afirmó que, si México, Estados Unidos y Canadá logran acuerdos, el tratado podría extender su vigencia hasta 2042.



Sin… pic.twitter.com/SaHX0Y44ee — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) March 20, 2026

El ex primer ministro reconoció que la incertidumbre en torno al T-MEC persistirá en el corto plazo, en gran medida por factores políticos y por la postura de Estados Unidos, lo que ya comienza a influir en decisiones de inversión en la región.

Explicó que los grandes proyectos económicos suelen planearse a largo plazo —de hasta dos décadas o más—, por lo que cualquier señal de inestabilidad en las reglas comerciales puede frenar nuevas inversiones o retrasar decisiones estratégicas.

En ese contexto, Trudeau advirtió que el mayor riesgo no es la revisión del tratado en sí, sino que ésta se transforme en una renegociación agresiva que genere confrontación y debilite la confianza en el acuerdo.

Sostuvo que la incertidumbre afecta no sólo a México y Canadá, sino también a Estados Unidos, al poner en entredicho la competitividad de América del Norte frente a otros bloques económicos.

Asimismo, consideró que parte del clima actual responde a estrategias políticas que buscan presionar las negociaciones, lo que incrementa la percepción de riesgo entre los actores económicos.

Pese a ello, llamó a evitar sobrerreacciones y a mantener una estrategia equilibrada: firmeza en la defensa de los intereses nacionales, pero con apertura al diálogo dentro del marco del tratado.

Para México, la revisión del T-MEC es un proceso clave, dado su alto nivel de integración comercial con Estados Unidos y su dependencia de las exportaciones, así como el papel del acuerdo en la atracción de inversión extranjera.

La revisión del tratado, prevista para este año, será determinante para definir su continuidad y las condiciones bajo las cuales operará en los próximos años, en un entorno global marcado por tensiones comerciales y cambios en las políticas económicas.

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MSL