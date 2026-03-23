Disminuye 2.4% personal ocupado dentro de IMMEX

En el transcurso de enero de este año, el personal ocupado disminuyó 2.4 por ciento en su comparación con el mismo mes pero de 2025, al mismo tiempo que no presentó variación en su tasa mensual, de acuerdo con la estadística del Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (Immex), publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Dentro de la contracción en el personal ocupado, a razón de 2.4 por ciento a tasa anual en enero de 2026, el Immex especifica que los establecimientos manufactureros tuvieron una caída de 3.0 por ciento , mientras que los establecimientos no manufactureros, (aquellos asociados con actividades de agricultura, pesca, comercio y servicios) muestran un alza de 3.1 por ciento.

Sobre el personal ocupado, pero en comparativa mensual, se muestra que éste creció 0.1 por ciento en enero respecto a diciembre de 2025, y tiene una disminución de 0.4 por ciento en establecimientos no manufactureros.

El mayor crecimiento del personal ocupado en enero de este año se presentó en el subsector de la fabricación de equipo de computación, el cual tiene un incremento de 6.22 por ciento a tasa anual, “esto se debe al crecimiento de las exportaciones hacia Estados Unidos de este subsector, pues se están cobrando bajos aranceles en esta industria”, especificó Gabriella Siller Pagaza, directora de Análisis Económico en Grupo Financiero Base.

Agregó que, de acuerdo con información de Estados Unidos, las importaciones de máquinas automáticas para tratamiento y procesamiento de datos (partida 8471) desde México pagaron un arancel de 0.09 por ciento y las importaciones crecieron 88.15 por ciento en enero de 2026.

En cuanto a las horas trabajadas, el Immex muestra que tuvieron una baja de 2.6 por ciento durante el primer mes de 2026, en comparación con enero del año pasado; en el desglose interno de este indicador, es apreciable que los establecimientos manufactureros tienen disminución de 3.5 por ciento, aunque los no manufactureros presentan aumento de 3.9 por ciento.

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cehr