Producción y exportación de vehículos ligeros se incrementa en abril

En el cuarto mes del año, la producción de automotores ligeros tuvo un incremento de 2.14 por ciento a tasa anual; por su parte, la exportación registró un alza de 11.43 por ciento en comparación con 2025, con estos datos, ya suman dos meses consecutivos con una recuperación en ambos rubros; además, en el acumulado entre enero y abril hubo un crecimiento, pero los envíos hacia Estados Unidos disminuyeron, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La producción de vehículos ligeros en el mes de referencia se ubicó en 329 mil 878 unidades, lo que significó un crecimiento de 6 mil 914 automóviles en la comparación anual, puesto que en abril de 2025 sólo se fabricaron 322 mil 964. Por su parte, el primer cuatrimestre de 2026, se hicieron un millón 299 mil 157 unidades, una diferencia de 11 mil 693 unidades más que en el mismo periodo de 2025.

“Durante el primer cuatrimestre de 2026, se produjeron un millón 299 mil 157 unidades, lo que representó una variación de 0.9 por ciento, respecto al mismo lapso de 2025… Durante el periodo citado, los camiones ligeros representaron 80 por ciento del total producido, mientras que el resto correspondió a la fabricación de automóviles”, destacó el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL).

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Por su parte, la exportación total de vehículos ligeros en abril se ubicó en 286 mil 317 unidades, lo que significó un alza de 29 mil 364 unidades en comparación con las cifras del mismo mes de 2025 cuando se fabricaron 256 mil 953 automóviles; asimismo, en el acumulado entre enero y abril de este año ésta se incrementó 4.68 por ciento, es decir, cerró en un millón 081 mil 948 unidades.

Del total de unidades que se colocaron en el mercado externo entre enero y abril de 2026, el 76 por ciento se envió hacia Estados Unidos, es decir, 821 mil 984 unidades, lo que significó una caída de 2.23 por ciento en la comparación anual, ya que en el primer cuatrimestre de 2025 se vendieron 840 mil 790 unidades.

El incremento en la exportación ocurrió por un mayor número de ventas en Canadá, Alemania, y en el resto de los países a los que México le vende automóviles ligeros.

En el caso de Canadá, pasó de 97 mil 280 unidades en 2025 a 134 mil 245 en 2026; Alemania, de 23 mil 965 a 36 mil 242 automotores; y en el resto de los países, de 59 mil 886 a 71 mil 56 automóviles.

De acuerdo con el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros #RAIAVL, durante abril 2026:



▪️Se vendieron 118,859 unidades

▪️Se produjeron 329,878 unidades

▪️Se exportaron 286,317 unidades



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FGR