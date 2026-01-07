Crece 4.9% venta de autos ligeros durante diciembre

En diciembre pasado, se vendieron 154 mil 395 vehículos ligeros lo que representó un incremento de 4.9 por ciento respecto del mismo mes de 2024; además, en el acumulado de todo 2025 se colocaron 20 mil 261 unidades más que en el mismo periodo del año antepasado, lo que significó un incremento de 1.3 por ciento, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Según el Avance de Resultados del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL), en el doceavo mes del año pasado, las ventas superaron por 7 mil 255 unidades la colocación en el mismo mes de 2024.

El Dato: Nissan volvió a liderar las ventas de vehículos durante todo el año pasado, con un porcentaje de 18 por ciento del total de comercializaciones realizadas en 2024.

Y respecto al acumulado de 2025, ha sido uno de los periodos con mayores ventas de los últimos siete años con un millón 524 mil 583 unidades, sólo por debajo de la colocación de 2017 cuando fueron un millón 534 mil 943 unidades y de 2016, con un millón 607 mil vehículos.

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) destacó que, en la comparación mensual, es decir, diciembre versus noviembre, también se observó un aumento de 4.1 por ciento en las unidades vendidas, una diferencia de 6 mil 034 automotores.

Señaló que las ventas de diciembre superaron lo estimado por la asociación cuando se previó sería de 149 mil 112 automotores, “la estimación tuvo una diferencia porcentual de 3.4 por ciento con respecto al dato observado de 154 mil 395 unidades”.

Asimismo, sostuvo que hay algunas marcas que no reportan sus cifras al Inegi, pero si se contabilizaran, las ventas del doceavo mes del año ascenderían a alrededor de 166 mil 583 automóviles, un incremento a tasa anual de 7.0 por ciento; mientras que, en el caso del acumulado de todo 2025, “el mercado interno habría alcanzado un total de un millón 625 mil 722 unidades, representando con ello un nuevo récord de ventas en el mercado mexicano y un avance anual estimado en 5.0 por ciento”.

Por marca, Nissan lideró las ventas con 18 por ciento del total, seguido de General Motors con 13 por ciento; Volkwagen, con 11.3 por ciento y Toyota con 8.3 por ciento.