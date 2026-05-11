‘Una buena noticia’ que el Consejo de la UE autorice firma de acuerdos con México: Ebrard

El Secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, aseguró que la decisión del Consejo de la Unión Europea (UE) de autorizar el Acuerdo Global Modernizado (AGM) y el Acuerdo Comercial Provisional (ACP) con México es una buena noticia y que en los próximos días se realizará la firma durante la visita de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

“Buena noticia: el Consejo de la Unión Europea ha autorizado los instrumentos jurídicos para modernizar nuestras relaciones, incluyendo la comercial y de inversión. Estamos a días de su firma durante la visita de Ursula von der Leyen a nuestro país”, indicó el funcionario en su cuenta de X. Por su parte, el Consejo de la UE destacó que la firma de esos acuerdos son un “avance en la modernización de la asociación entre la UE y México”.

Actualmente, la relación comercial entre México y la UE se rige por el Acuerdo de Asociación Económica, Coordinación Política y Cooperación (Acuerdo Global) que surgió en el año 2000, y que se espera que la última versión actualizada sea ratificada y sustituya al tratado vigente.

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En abril, Marcelo Ebrard Casaubón destacó que tras la modernización del Tratado, el sector agropecuario y automotriz serán los más favorecidos porque habrá eliminación de aranceles, con un posible incremento de hasta 30 por ciento en las exportaciones, “es la meta que tendría México, ¿por qué? Por la desaparición de aranceles y las facilidades que vamos a tener”; destacó que el proceso finalizará entre el 22 y 27 de mayo.

“Significa para México nuevas oportunidades de exportación. Yo diría: principalmente en manufactura avanzada, sobre todo, industria automotriz, aunque no solo, y el sector agropecuario, es donde se eliminan los aranceles”, agregó.

Por su parte, el Consejo de la UE señaló que en enero de 2025 finalizaron las negociaciones para modernizar el Acuerdo Global, la versión actualizada se conforma de dos partes, el AGM “que incluye un pilar político y de cooperación y un pilar de comercio e inversión” y el ACP “que abarque únicamente aquellos componentes comerciales del Acuerdo Multilateral de Cooperación (AMC) que sean de competencia exclusiva de la UE”.

Además de la eliminación de aranceles, el acuerdo también dará pie a quitar las barreras técnicas “innecesarias” para el comercio con el objetivo de facilitar las importaciones y las exportaciones; además, se fortalecerá la asociación estratégica con la cooperación en seguridad, justicia, desarrollo sostenible, cambio climático, transformación digital y derechos humanos.

Buena noticia : el Consejo de la Unión Europea ha autorizado los instrumentos jurídicos para modernizar nuestras relaciones, incluyendo la comercial y de inversión. Estamos a días de su firma durante la visita de Ursula von der Leyen a nuestro país. https://t.co/zTdgMFBvEs — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) May 11, 2026

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FGR