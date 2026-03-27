Repuntan petroprecios por guerra

EL VALOR DEL PETRÓLEO repuntó al cierre de la sesión de ayer, mientras que los mercados estadounidenses cayeron debido a la preocupación de los inversores por la escalada de la guerra en Medio Oriente, situación que también ha agravado el temor a una mayor inflación; analistas destacaron que en la sesión de hoy podría haber mayor optimismo debido a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aplazó la fecha límite para un acuerdo con el gobierno iraní.

En este contexto, el Brent alcanzó un máximo de 102.48 dpb en el transcurso de la sesión de este jueves, para cerrar en los 101.57 dpb, un aumento de 4.43 por ciento en su comparativa del día anterior y un incremento de 40.13 por ciento desde el inicio del conflicto bélico en Irán; por su parte, el WTI llegó a incrementar hasta los 95.43 dpb para finalizar la cotización en los 93.74 dpb, una subida de 3.79 por ciento respecto del cierre del miércoles y un crecimiento de 39.86 por ciento desde el primer ataque de Estados Unidos en territorio iraní.

10 sesiones ha tenido el Brent con un costo mayor a 100 dólares

“Cabe mencionar que los mercados de capitales cerraron previo a que Donald Trump anunciara que aplazó la fecha límite para alcanzar un acuerdo con Irán, por lo que no se descarta que los mercados reaccionen con mayor optimismo en la sesión del viernes”, indicó Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

El S&P/BMV IPC de México finalizó la sesión con una contracción de 1.65 por ciento o mil 126.26 puntos para ubicarse en 67 mil 061.34 unidades y sólo dos emisoras tuvieron ganancias: GCC con 1.71 por ciento y Grupo Televisa, 0.78 por ciento. El Dow Jones cayó 1.01 por ciento o 469.38 puntos para quedar en 45 mil 960 unidades; el Nasdaq Composite perdió 521.74 puntos o 2.34 por ciento, a 21 mil 416.27 unidades y el S&P 500 redujo 114.80 puntos o 1.74 por ciento para ubicarse en 6 mil 477.10 unidades, según la plataforma Investing.com.