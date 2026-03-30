México apunta a crecimiento de 1.6% en 2026 en medio de riesgos externos: Banamex

Se prevé que la economía mexicana registre un crecimiento moderado de 1.6 por ciento en 2026, condicionado a un aumento en el gasto público, al mantenimiento de una política monetaria en terreno neutral, el impulso de la inversión privada y una activación de la actividad petrolera, tras la desaceleración observada en el último trimestre de 2025 , de acuerdo con un estudio de la situación económica de México de Banamex.

Ante la desaceleración económica del país, con un crecimiento de apenas 0.4 por ciento del PIB en 2025 frente al 1.4 por ciento registrado en 2024, Banamex advirtió que México acumularía un tercer año consecutivo con un avance por debajo del promedio histórico de 1.9 por ciento observado entre 2000 y 2018.

“Para 2026 anticipamos que la recuperación continúe a un ritmo moderado, con un crecimiento de 1.6%, hilando tres años consecutivos de avances por debajo de su promedio histórico de 1.9% durante el periodo 2000 a 2018”, señaló Banamex.

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Por lo que, señalaron que un incremento del gasto público conforme a lo presupuestado, una política monetaria que se mantenga neutral y una moderación del entorno de incertidumbre que incentive a la recuperación de la inversión privada serán factores que podrían propiciar el incremento de 1.6 por ciento.

Revisión de T-MEC, entre factores que podrían afectar incremento

Sin embargo, la posible desaceleración en Estados Unidos, un deterioro de la actividad petrolera y la incertidumbre ocasionada por la revisión del T-MEC, el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, podrían afectar dicho crecimiento, de acuerdo con el estudio económico del banco.

“Dentro de los riesgos a la baja destacan los asociados a una posible desaceleración en Estados Unidos, deterioro de la actividad petrolera y la incertidumbre ocasionada por la revisión del T-MEC”, destacó Banamex.

En este contexto, Banamex prevé que la estabilización de la actividad petrolera también juegue un papel clave en la recuperación del empleo formal. Lo anterior resulta relevante luego de la desaceleración observada al cierre de 2025 , cuando, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se generaron 61 mil puestos de trabajo en el último trimestre, por debajo de las 118 mil plazas registradas en el periodo previo.

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cehr