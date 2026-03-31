Producción de petróleo de la OPEP cae en marzo por la guerra contra Irán

Producción de petróleo de la OPEP se hunde en marzo por recortes de envíos por guerra.

La producción de petróleo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se desplomó en marzo a su nivel más bajo desde el apogeo de la pandemia de COVID-19 en junio de 2020.

Lo anterior según un sondeo de Reuters durante la quinta semana de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que derivó en el cierre del estrecho de Ormuz y obligó a recortar las exportaciones.

La producción de crudo de los miembros de la OPEP en marzo cayó en 7.3 millones de barriles diarios respecto al mes anterior, hasta a 21.57 millones de barriles diarios, según la encuesta, impulsada por los recortes de Kuwait, Irak, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.

Solo dos países de la OPEP, Venezuela y Nigeria aumentaron la producción durante el tercer mes del año, según el sondeo.

La encuesta de Reuters se basa en datos de flujos del grupo financiero LSEG, información de otras empresas que realizan un seguimiento de los flujos, como Kpler, e información proporcionada por fuentes de las empresas petroleras, la OPEP y consultoras.

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cehr