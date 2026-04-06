Se fortalece Propiedad Industrial por el T-MEC

Con el objetivo de modernizar la gestión administrativa y fortalecer la protección de los derechos de los inventores, la Secretaría de Economía (SE) anunció la reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI) que permite consolidar el sistema mexicano frente a los compromisos internacionales del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) como el Reporte Especial 301.

“En el marco de la revisión del T-MEC, el pasado viernes 3 de abril de 2026 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, con el objetivo de fortalecer y modernizar el sistema de propiedad industrial en México”, señaló la SE.

La reforma busca simplificar procesos, reducir plazos y fortalecer la protección de la propiedad industrial a través de la simplificación y agilización de patentes y registros que permitirán optimizar los tiempos de respuesta institucional, y brindar mayor seguridad jurídica a los inventores.

Se incorporan sanciones por el uso indebido de Inteligencia Artificial frente a las nuevas modalidades de piratería, competencia desleal y contrabando, así como atribuciones institucionales que promueven la atención de infracciones, como parte de la actualización y modernización del sistema.

La SE sostuvo que los avances en materia de innovación y tecnología responden a la consolidación de México como un actor sólido, moderno y eficiente.