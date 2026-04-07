Comercio global podría disminuir por tensiones geopolíticas, pese a alza de 7.5% en 2025

El comercio mundial podría disminuir rumbo a finales del 2026, pese a haber registrado un incremento de 7.5 por ciento durante el año pasado que se mantuvo en el primer trimestre del año, debido a la guerra en Irán, el alza energética y aranceles estadounidenses, advirtió la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés).

“El fuerte crecimiento del comercio de 2025 parece haberse mantenido a principios de 2026. Sin embargo, esta tendencia positiva sigue siendo frágil. Se prevé que el crecimiento del comercio mundial se desacelere a finales de 2026, lastrado por las persistentes tensiones comerciales y el aumento de los costes del comercio.”, señaló la UNCTAD.

Durante el año previo, el intercambio global de bienes y servicios creció en 2.5 billones de dólares, lo que significó un aumento de 7.5 por ciento. Sin embargo, esta tendencia positiva podría disminuir a término del año, debido a varios factores negativos.

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World trade hit a record high in 2025, driven largely by strong goods flows, with services also expanding.



Momentum has carried into 2026, but early signs point to a potential slowdown in services.



Read the latest Global Trade Update: https://t.co/8WdId6WjSw pic.twitter.com/R1m9T30Cw7 — UN Trade and Development (@UNCTAD) April 7, 2026

De manera desglosada, el conflicto en Medio Oriente que afecta principalmente al transporte marítimo, tras el cierre del estrecho de Ormuz, provoca el encarecimiento de costos energéticos como petróleo y gas natural, lo que a su vez intensifica las presiones inflacionarias.

“El conflicto en curso sigue interrumpiendo los flujos de energía, la logística regional y la estabilidad geopolítica en general. Este es el principal obstáculo actual para el comercio mundial, con impactos directos en los mercados energéticos y consecuencias indirectas para la actividad económica mundial”, agregó la confederación.

Finalmente, la incertidumbre política de Estados Unidos también resulta un factor negativo, ya que la persistencia en las investigaciones bajo la Sección 301, la cual persigue prácticas desleales en el comercio, podrían generar nuevos aranceles.

“Si bien la eliminación de ciertos aranceles estadounidenses ofrece un alivio limitado, la incertidumbre sigue siendo alta debido a la expansión de las investigaciones de la Sección 301, que podrían resultar en nuevos aranceles selectivos. Las próximas renegociaciones del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) añaden aún más incertidumbre a los patrones comerciales de América del Norte”, subrayó la UNCTAD.

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MSL