Uso de aplicaciones de movilidad repunta: 92% ha usado alguna, señala estudio

El uso de algún tipo de aplicación de movilidad se convierte cada vez más en una alternativa para los usuarios, incluso para interconectar con algún otro de transporte público. Más de 92 por ciento de personas encuestadas por Kantar y DiDi, afirmó que ya usó o ha probado algún tipo de movilidad.

“La movilidad en México es una variable estructural que articula la vida urbana, productividad y bienestar. Los usuarios buscan comodidad, rapidez, accesibilidad, sustentabilidad y seguridad ; estas prioridades están transformando el ecosistema de transporte en el país. Hoy, 92 por ciento de los mexicanos ha utilizado aplicaciones de movilidad, lo que evidencia cómo las plataformas digitales se han integrado de manera decisiva en la vida urbana”, mencionó Paloma Sevy de Kantar México.

El estudio “Así se mueve México”, destaca además que más del 50 por ciento de los usuarios prefiere las apps de movilidad sobre los taxistas tradiciones , además que uno de cada cinco personas utiliza más de un medio de transporte para llegar a su destino.

TE RECOMENDAMOS: Nuevo CFO Banco Plata nombra a Marcos Kantt como director financiero

Al respecto, Juan Andrés Panamá, director general de la firma de movilidad en Hispanoamérica, explicó que en el caso de DiDi, actualmente opera en más de 70 ciudades, con más de 3 mil millones de viajes completados y 20 millones de kilómetros recorridos a través de la aplicación.

“Esto nos ha consolidado como un actor clave en la movilidad del país. Desde 2023, además, registramos en promedio 9 millones de descargas anuales . Este crecimiento refleja una movilidad más multimodal, donde las plataformas digitales son fundamentales para hacer ciudades más eficiente”, afirmó Panamá.

El directivo también destacó un crecimiento de 6.0 por ciento en 2025, mientras que 29 millones de usuarios realizaron al menos un viaje el último año, equivalente a casi uno de cada cuatro mexicanos.

Este avance responde a cambios en las preferencias de movilidad. El 63 por ciento de quienes tienen automóvil considera estas aplicaciones como su principal alternativa, impulsados por factores como la seguridad al salir de noche (41 por ciento), la comodidad (36 por ciento), la percepción de riesgo en ciertas zonas (35 por ciento) y la rapidez (32 por ciento). En algunos casos, como los viajes en motocicleta, los trayectos pueden ser hasta 20 por ciento más rápidos que en automóvil.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr