Magnicharters cancela vuelos durante las próximas dos semanas

La aerolínea Grupo Aéreo Monterrey, también conocida como Magnicharters, anunció que, debido a “problemas logísticos”, suspenderá sus vuelos durante las próximas dos semanas.

A través de un comunicado emitido la noche del sábado, la aerolínea informó que, por la citada causa, “los vuelos programados durante las próximas dos semanas no podrán llevarse a cabo”.

Magnicharters lamentó la situación con sus clientes y ofreció sus canales de comunicación a aquellos que habían agendado un vuelo, mediante el número telefónico 55 51 41 13 51.

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“A nuestros clientes les comunicamos que enfrentamos esta situación con la debida diligencia para solucionarla”, escribió la aerolínea en su comunicado.

“Magnicharters, empresa con 30 años de servicio, en los que ha ofrecido a millones de pasajeros las mejores condiciones de calidad, comodidad y seguridad, lamenta profundamente esta situación”, abundó.

Posteriormente, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT) emitió un comunicado en donde confirmó la medida e informó que se está trabajando en conjunto para atender a los usuarios afectados.

“La SICT a través de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) da a conocer que las aerolíneas y los grupos aeroportuarios trabajan en conjunto en un plan de atención para los pasajeros en tránsito”, escribió la Secretaría en un comunicado.

Mientras tanto, la dependencia federal pidió a los usuarios con vuelos programados en Magnicharters, particularmente aquellos en los aeropuertos de Cancún, Mérida y Huatulco, que se acerquen a los mostradores de las aerolíneas Aeroméxico, Viva Aerobus y Volaris para recibir apoyo logístico.

El mismo sábado más temprano usuarios informaron que habían sufrido cancelaciones en sus vuelos de Magnicharters, sin previo aviso. Incluso, usuarios aseguraron que la situación había comenzado desde el mediodía, pese a que el anuncio de la aerolínea se dio en la tarde y noche.

“La Aerolínea Magnicharters hoy canceló el vuelo 162 con Destino Cancún- Monterrey. Un vuelo lleno, ya con equipaje documentado, después de un retraso de 2 horas, muestran en pantalla vuelo cancelado. Nadie de Magnicharters se hizo presente, en ningún teléfono contestan”, escribió una usuaria en la red social Facebook.

Se espera que, cumplido el plazo de dos semanas, haya actualizaciones del servicio por parte de Magnicharters.

A finales del año pasado, la aerolínea se vio envuelta en una polémica cuando un piloto se encerró en la cabina de un avión con los pasajeros y se negó a iniciar el vuelo, a modo de protesta por supuesta falta de pago a los trabajadores.

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