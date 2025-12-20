AICM inicia investigación por incidente de piloto en vuelo de Magnicharters

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó que ya se están llevando a cabo las investigaciones correspondientes por el incidente registrado la tarde del viernes, cuando un piloto de un vuelo de Magnicharters se negó a iniciar un vuelo a modo de protesta contra la dirección de la empresa.

Después de que el AICM no emitiera una postura oficial sobre el incidente por varias horas, la noche del viernes informó que había tomado conocimiento de los hechos y que se habían iniciado las investigaciones pertinentes, por lo que se dará más información pronto.

Con relación al incidente presentado alrededor de las 15:00 horas del día de hoy, en el vuelo GMT 780, con destino a Cancún, la AFAC a través de la Comandancia del Aeropuerto está realizando las investigaciones correspondientes, por lo que en su momento se informará… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) December 20, 2025

“Con relación al incidente presentado alrededor de las 15:00 horas del día de hoy, en el vuelo GMT 780, con destino a Cancún, la AFAC a través de la Comandancia del Aeropuerto está realizando las investigaciones correspondientes, por lo que en su momento se informará a la opinión pública lo correspondiente”, escribió en X.

Como lo reportó La Razón de México el viernes, por la tarde de ese día, un piloto de un vuelo con destino a Cancún se encerró en la cabina de un avión que estaba a punto de partir del AICM, y se negó a despegar.

Lo anterior a modo de protesta contra Magnicharters, pues, acusó, a los trabajadores de la aerolínea se les deben meses de salario. Además, de acuerdo con reportes, el piloto había sido informado de su despido tan solo unos minutos antes del inicio del vuelo.

“Llevo casi tres años en la aerolínea, jamás he faltado a un vuelo ni he faltado a nada.

Invertimos mucho en esta profesión para que un día te digan: ‘bueno, ya vete’”, dijo el piloto de la aerolínea en un mensaje a los pasajeros después del incidente.

“Estamos en negociaciones con el dueño de la aerolínea; nos tiene que pagar lo que nos debe, nos deben más de cinco meses de salario. Les agradezco, les pido una disculpa. Pero esto no sale hasta que nos paguen lo que nos deben”, abundó.

Magnicharters no ha emitido una declaración pública al respecto. Tampoco se ha informado cómo avanzó la situación, si el vuelo cumplió su destino o se efectuó algún tipo de reembolso a los pasajeros.

