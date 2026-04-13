HSBC Seguros cambia su nombre comercial a HSBC Life.

HSBC Seguros evoluciona su marca hacia HSBC Life en México como parte de la estrategia de Grupo HSBC para consolidar su operación de seguros y fortalecer su estrategia de protección y gestión patrimonial dirigida al segmento afluente.

La adopción de HSBC Life conecta a la operación y la experiencia de 20 años en el mercado mexicano con las capacidades globales del grupo, incorporando mejores prácticas, productos innovadores y una oferta más robusta de soluciones integrales respaldadas por la aseguradora y el ecosistema bancario de este grupo financiero con más de 160 años de historia

“HSBC Life es una evolución estratégica que nos integra a la plataforma global de Grupo para ayudar a que nuestros clientes afronten su futuro con confianza al ser ese aliado estratégico para acompañarlos en la planeación y protección de su patrimonio en cada etapa de su vida financiera”, señaló Marcelo Hernández, Director General de HSBC Life México.

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La propuesta se articula a partir de cuatro pilares —Vida, Salud, Patrimonio y ahorro, y Retiro—que reflejan un enfoque integral para atender las necesidades financieras de los clientes en los momentos clave de su vida. Este modelo permite integrar soluciones de protección, inversión y planeación, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante objetivos y riesgos cambiantes.

A diferencia de una aseguradora tradicional, HSBC Life opera como parte de un ecosistema financiero integrado, lo que se traduce en una mayor capacidad para atender diversas expectativas y objetivos financieros desde un solo lugar ofreciendo soluciones que combinan seguros, inversión y ahorro de manera articulada. Este enfoque abarca desde la protección de vida y salud hasta estrategias de ahorro y crecimiento patrimonial, planeación para la educación, soluciones para el retiro y esquemas de planeación de legado.

La evolución de la marca ocurre en un entorno en el que los seguros están cobrando mayor relevancia a nivel global como herramienta para la creación y protección del patrimonio. En este contexto, el estudio global de HSBC titulado “Calidad de Vida” destaca que las personas priorizan cada vez más la seguridad financiera, la estabilidad y la capacidad de cumplir objetivos de largo plazo, lo que refuerza el papel de los seguros como parte integral de la planeación patrimonial.

“Hoy las personas están más enfocadas en su bienestar, en cómo cuidar su salud al tiempo que financian su retiro en un contexto en el que vivirán más años y enfrentarán periodos más largos sin ingresos laborales. En HSBC Life buscamos acompañar esas decisiones con soluciones que permitan construir y proteger su patrimonio a lo largo del tiempo”, señaló Marcelo Hernández.

La llegada de HSBC Life reafirma el compromiso de la institución de seguir fortaleciendo su propuesta de valor con soluciones y servicios concretos que respondan a las necesidades de sus clientes. En línea con ello, nuestro producto Vida y Ahorro, diseñado para proteger el ahorro a mediano y largo plazo, ha evolucionado para ofrecer mayor flexibilidad, coberturas ampliadas y nuevas modalidades de pago.

En lo que respecta a Retiro Protegido (nuestro producto de ahorro para el retiro) hemos invertido en el desarrollo de soluciones a través de nuestros productos de inversión. Además, los clientes ya cuentan con herramientas digitales que les permiten consultar la información de sus pólizas, descargar documentación y presentar reclamaciones por siniestros de forma ágil, todo desde la aplicación de HSBC México.

A nivel internacional, HSBC Life ha consolidado su posición en el negocio de seguros enfocado en gestión patrimonial, particularmente en Asia, donde ha desarrollado capacidades avanzadas para atender a clientes de alto patrimonio. Este posicionamiento ha sido reconocido por Euromoney, que distinguió a HSBC Life como el Mejor Proveedor Mundial de Seguros para la Gestión Patrimonial, validando la solidez de su modelo y su enfoque estratégico.

La transición a HSBC Life no implica cambios en las pólizas, coberturas ni en los compromisos adquiridos con los clientes. La operación, los productos y el respaldo financiero se mantienen sin modificaciones, garantizando continuidad en el servicio bajo el impulso de una marca que refleja una mayor integración global y capacidades fortalecidas.

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JVR