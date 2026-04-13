Profeco reanuda instalación de lonas a gasolineras que ‘se vuelen la barda’ con los precios

Profeco retomará la colocación de lonas en gasolineras con precios por encima del acuerdo establecido.

El procurador Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante, anunció un fortalecimiento de la estrategia para estabilizar el precio de la gasolina y el diésel en todo el país, mediante advertencias dirigidas a la población para identificar los puntos donde el combustible se vende a precios más elevados.

Derivado de estas acciones, informó que a partir de este lunes 13 de abril se reanuda la colocación de lonas en aquellos establecimientos donde se “vuelan la barda” con los precios.

Iván Escalante anunció nuevas acciones para frenar abusos en el precio de gasolina y diésel. ı Foto: Captura de video

El funcionario recordó que el acuerdo con el gobierno federal establece que el litro de gasolina no debe rebasar los 24 pesos, mientras que el diésel no debe superar los 28 pesos.

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Asimismo, adelantó que la próxima semana se dará a conocer qué establecimientos y empresas se han sumado al plan de regulación del combustible.

Durante la presentación de la edición mensual de la Revista del Consumidor, destacó además un análisis a leches saborizadas, en el que se compararon precios, contenido de azúcares y calidad.

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