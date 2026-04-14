Moody’s Analytics prevé que el Mundial aumente 0.13% del PIB en México

La Copa FIFA en el Estadio Azteca, sede de la inauguración en el Mundial del 2026.

A pesar de que en México se realizarán menos partidos del Mundial de Futbol 2026, Moody’s Analytics señaló que el tamaño de la economía y los efectos del gasto de turistas nacionales e internacionales le darán un impulso al Producto Interno Bruto (PIB) de 0.13 por ciento y al cierre del año se ubicará en 1.5 por ciento.

“Utilizando nuestro modelo económico global, que captura tanto los efectos directos como indirectos del gasto en turismo e infraestructuras, encontramos que el impacto económico de la Copa del Mundo de 2026 será marginal para Estados Unidos y Canadá. En México, el torneo añadirá 13 puntos base al crecimiento del PIB en 2026”, indicó en un análisis.

El Mundial tendrá un mayor impacto positivo en el PIB de México, ya que, la estimación para Canadá sólo es de 0.07 por ciento y para Estados Unidos, 0.05 por ciento.

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Sostuvo que las renovaciones de estadios en el país fueron financiadas por el sector privado y se realizó poco gasto en infraestructura; por ello, el impacto económico residirá en la venta de entradas a los partidos de futbol y del turismo.

El impacto directo e indirecto será generalizado en los tres países, pero el gasto en las entradas, comida, hospedaje y otras experiencias se concentrará en las ciudades donde habrá más partidos; y aunque en la Ciudad de México se realizarán menos encuentros deportivos respecto a las estadounidenses o canadienses podría ser un punto de ancla para que las personas busquen conocer otras latitudes del territorio mexicano.

“La emergencia de la ciudad como un centro turístico global generará un mayor gasto indirecto en actividades de ocio y hospitalidad. La ubicación central de la ciudad dentro de México podría hacer que sirva como base para los entusiastas de la copa ansiosos por explorar el resto del país” Moody’s Analytics



Mundial 2026, costoso para aficionados

Moody’s resaltó que en esta ocasión el torneo de futbol cuenta con el mayor número de participantes y se realizará en la mitad del continente. En ese sentido, incluso podría rebasar sus estimaciones del impacto económico .

No obstante, añadió que también será un Mundial muy costoso para los aficionados y asistentes porque el precio de las entradas es muy alto respecto del costo en la Copa del Mundo Qatar 2022.

Asimismo, advirtió que hay riesgos a la baja en sus estimaciones, como el conflicto bélico en Irán, el cual podría encarecer más los precios de los alimentos y del transporte; además, la política migratoria de Estados Unidos podría limitar la llegada de turistas hacia ese país.

“Con el torneo llevándose a cabo durante la ajetreada temporada de viajes de verano y las áreas metropolitanas planeando múltiples festivales para aficionados que podrían atraer a entusiastas que no logren obtener entradas, los riesgos se inclinan al alza”, puntualizó.

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cehr