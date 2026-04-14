Profeco coloca primeras lonas en gasolineras que se vuelan la barda con los precios; lanza mapa virtual

Profeco coloca primeras lonas en gasolineras que se vuelan la barda con los precios.

A fin de cumplir con la instrucción de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y dar seguimiento a la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de las Gasolinas, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) colocó las primeras lonas con la frase “No cargues aquí, se vuelan la barda con los precios” en estaciones de servicio con precios superiores a lo acordado.

Estas lonas tienen el objetivo de alertar a las personas sobre un precio caro y puedan elegir algún otro proveedor que tenga precios justos.

Como resultado del primer día del operativo, el procurador Federal del Consumidor, Iván Escalante Ruiz, colocó una lona en una estación de servicio de Repsol, ubicada en Amecameca, Estado de México, donde se encontró el precio del diésel en $31.99 pesos el litro, y una más en una Mobil, en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, donde el litro de gasolina regular está en $24.39.

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⛽️ Hoy colocamos varias lonas en estaciones de servicio que se están volando la barda con el precio del diésel.

📹 Mantener los precios justos es un esfuerzo entre el sector gasolinero y el Estado Mexicano, acá la información: pic.twitter.com/hjttY8v3BT — Iván Escalante (@ivan_escalante) April 14, 2026

Las brigadas de verificación se desplegaron en otros puntos del país con los siguientes resultados:

Se colocaron mantas por exceder el precio de $24.00 pesos por litro de gasolina en una estación de servicio de Oxxo Gas ubicada en Aguascalientes, Aguascalientes, donde el litro de combustible se vende en $24.99. Del mismo proveedor, pero en Toluca, Estado de México, el precio fue de $24.99, igual que en una ubicada en Moroleón, Guanajuato y otra en Mineral de la Reforma, Hidalgo.

Del proveedor Mobil se colocó lona en una gasolinera de Temixco, Morelos, por vender el litro de gasolina regular en $24.29; el mismo preciose observó en una de Gulf ubicada en Puebla, Puebla.

En el caso del diésel, se pusieron mantas en una gasolinera de Oxxo Gas de Aguascalientes, Aguascalientes, donde se encontró a $29.49 el litro, y en otra de BP de Puebla, Puebla, donde el precio se halló en $29.99 pesos.

También se realizaron visitas en dos gasolineras de G500 en el Centro de Tabasco; Red Energy en Nogales, Veracruz; BP en San Juan del Río, Querétaro, y Oxxo Gas en Mérida, Yucatán, donde no se colocaron mantas ni sellos por respetar los precios fijados en el acuerdo.

Las acciones se realizan en todo el país, con excepción de Baja California Sur, Quintana Roo y Puerto Vallarta, Jalisco, para comprobar que ajusten su comportamiento comercial a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección al Consumidor.

La meta es que el litro de gasolina regular no exceda de $24.00 pesos, y el de diésel se acerque su precio a los $28.00 pesos.

El operativo está coordinado por la Subprocuraduría de Verificación y Defensa de la Confianza, con el apoyo de las Oficinas de Defensa del Consumidor (Odeco).

Las y los consumidores también pueden consultar el mapa virtual en el que pueden revisar los precios de ambos combustibles por estación de servicio.

La Profeco refrenda su compromiso con la economía de las familias mexicanas y recuerda sus canales de comunicación para orientar y proteger los derechos de las personas consumidoras: Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722, redes sociales X: @AtencionProfeco y @Profeco, y Facebook: ProfecoOficial, así como los correos electrónicos denunciasprofeco@profeco.gob.mx, asesoria@profeco.gob.mx y denunciapublicitaria@profeco.gob.mx.