Trump amenaza con despedir a Powell si no abandona junta de la Fed; mientras continúa investigación

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con destituir al jefe de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, de su cargo adicional como miembro de la Junta de Gobernadores si no abandona también ese puesto cuando finalice su mandato el 15 de mayo, intensificando un complicado enfrentamiento que ha trastocado la transición de poder, habitualmente fluida, de la Fed.

Las amenazas de la Administración Trump contra Powell, incluida una investigación penal en curso, podrían retrasar la confirmación por parte del Senado de Kevin Warsh para liderar la Fed, pero el presidente redobló la apuesta en una entrevista con Fox Business por la investigación como forma de demostrar la “incompetencia” de Powell.

Un águila corona la fachada del edificio de la Reserva Federal de Estados Unidos en Washington ı Foto: Reuters

Asimismo, afirmó que, si no abandona el cargo por completo, “entonces tendré que despedirlo“.

“¿Quiere que Jay Powell se vaya?“, le preguntó la presentadora de Fox Business, Maria Bartiromo, al presidente.

“Si no se va a tiempo (...) Me he contenido a la hora de despedirlo, he querido despedirlo, pero odio ser polémico, ya sabes. Quiero evitar la polémica, pero será despedido“, respondió Trump, que no dio indicios de que la fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, vaya a desistir de investigar un proyecto de construcción de la Fed que el Gobierno ha criticado por los sobrecostos.

Jerome Powell, en fotografía de archivo. ı Foto: Reuters

El lenguaje de Trump subrayó lo que está en juego y las posibles complicaciones a las que se enfrenta el Gobierno si Powell no abandona la junta de la Fed.

Con un mayor control sobre los puestos de la junta de siete miembros, Warsh tendría más libertad para establecer la política monetaria y realizar otros cambios en el banco central que la administración pudiera buscar.

Trump solo ha nombrado a tres de los miembros actuales, y uno de ellos, el gobernador Stephen Miran, ocupa un puesto cuyo mandato ya ha expirado y, tal y como está la situación, tendría que quedar vacante para que Warsh se incorpore.

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