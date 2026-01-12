¿Por qué investigan a Jerome Powell? Puntos clave del conflicto entre la Fed y el Gobierno de EU

Lo que sabemos de la investigación contra Jerome Powell.

Tras meses de tensiones, el Departamento de Justicia del Gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, amenazó al presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, con una acusación penal, lo cual intensificó las tensiones entre ambos personajes.

Así lo informó el mismo Powell, quien informó que, el domingo, el Departamento de Justicia emitió citaciones de un gran jurado contra la Fed.

Donald Trump , a la izquierda, y Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, a la derecha. ı Foto: Reuters

La noticia ocurre después de meses de tensiones y desencuentros entre Powell y Trump, los cuales se han atribuido a un intento del primero por presionar al segundo para que baje las tasas de interés, a lo cual se ha negado.

Estos son los puntos clave de la acusación del Departamento de Justicia al principal organismo regulador de la economía estadounidense.

¿Qué hay detrás de la posible acusación de EU a Jerome Powell?

Según información de agencias internacionales, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) investiga a la Reserva Federal por un testimonio que dio Powell ante el Senado, relacionado con los costos de renovación de la sede de la Fed en Washington D.C.

Jerome Powell, presidente de la Fed, ayer, en una conferencia anual de editores y redactores empresariales. Foto|AP

“El viernes, el Departamento de Justicia entregó a la Reserva Federal citaciones del gran jurado, amenazando con una acusación criminal relacionada con mi testimonio ante el Comité Bancario del Senado el pasado junio”, dijo Powell en un comunicado el domingo.

Se investiga si Powell mintió al Congreso o gestionó de forma fraudulenta un presupuesto de dos mil 500 a tres mil 100 millones de dólares para la remodelación de los edificios históricos de la Fed.

Edificio de la Reserva Federal de EU. ı Foto: Reuters

Alegan que hubo sobrecostos de unos 700 millones de dólares que no fueron reportados correctamente.

Sin embargo, Powell argumenta que esta investigación es un “pretexto” y una “represalia política”. Asegura que el verdadero motivo de la investigación es su negativa a recortar las tasas de interés, como lo ha exigido la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un acto en la Casa Blanca ı Foto: AFP

La investigación está supervisada por la oficina de la fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, aliada cercana de Trump.

Por otro lado, desde el inicio de su segundo mandato al frente de la Casa Blanca, Donald Trump ha presionado a Powell (a quien él mismo postuló para la Fed) a recortar las tasas de interés, lo cual, argumenta el republicano, traería beneficios inmediatos a la economía estadounidense.

El mandato de Powell al frente de la Fed termina en mayo de este año, y aún no se define su situación jurídica, pues primero debería ser acusado formalmente, lo cual no ha pasado hasta el momento.

