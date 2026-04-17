Mantiene México insistencia en plan de aranceles 0 rumbo a revisión del T-MEC

Durante la visita programada para la siguiente semana del Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, se insistirá en que no haya aranceles dentro del Tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), aseguró el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

“Vamos a tener una conversación sobre cuáles son los puntos centrales de cada uno, porque nosotros ya dijimos qué queremos, que no haya aranceles, que tengamos que el tratado salga adelante, es la postura nuestra, vamos a escuchar lo que nos va a decir él (Jamieson Greer)”, comentó Ebrard Casaubón ayer.

Agregó que durante la visita del Representante Comercial junto con su equipo de trabajo, que arribarán este domingo y permanecerán hasta el 21 de abril, será reiterado el impacto que ha tenido la Sección 232, la cual faculta al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles al acero y aluminio bajo el argumento de proteger la seguridad nacional del país vecino del norte.

“Nosotros siempre planteamos el problema que ha significado, el impacto que ha significado los aranceles vigentes hoy 232, y que México ha insistido mucho en ese tema, eso lo vamos a volver a decir el día lunes, igual para el sector agropecuario, los que pusieron cuotas en el sector de los tomates”, puntualizó.

Acuerdo comercial bilateral con Estados Unidos, segunda opción para México, según Banamex. ı Foto: mx.usembassy.gov

El titular de la Secretaría de Economía (SE) comentó que, más temprano, mantuvo encuentro con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), donde instó a empresarios mexicanos a desarrollar mayor activismo en territorio estadounidense para concretar inversiones, además de mantener intercambio de información para una mayor coordinación con el sector.

“Las reuniones acordaron una estrategia común, les pedí, les dije que les invitaba, y están participando, a tener cada vez más activismo en los Estados Unidos, presentar mucho más las inversiones mexicanas allá, hacer presencia, asistir, y tenemos una muy buena coordinación con Medina Mora”, indicó.

Como resultado de la Reunión de Consejo Nacional del CCE, encabezado por su presidente José Medina Mora, con el secretario de Economía, ambas partes coincidieron en la coordinación como punto clave para la próxima revisión del T-MEC, como oportunidad de consolidación de América Latina en una de las regiones más competitivas del mundo.

En un comunicado, el consejo empresarial detalló que las políticas públicas, así como las acciones que promuevan la certeza jurídica, originarán las condiciones idóneas para impulsar la competitividad regional, al tiempo que se crea un entorno propicio para la llegada de capitales productivos.

Además, ambas partes coincidieron en que el diálogo continuo entre los sectores público y privado es factor para sobrelleva y superar los desafíos actuales, que también capitalizan oportunidades de escala global.

Con información de Víctor Valencia

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MSL