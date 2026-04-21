México y EU revisan avances y pendientes sobre barreras comerciales y propiedad intelectual

Segundo día de conversaciones bilaterales entre la Secretaría de Economía y la representación comercial de Estados Unidos.

En el segundo día de la segunda ronda bilateral de conversaciones entre el gobierno de México y el de Estados Unidos, los equipos técnicos de comercio de ambos países conversaron sobre los avances y pendientes en materia de barreras comerciales y sobre el Informe Especial 301, que tiene relación con derechos de Propiedad Intelectual (PI), así como aranceles, reglas de origen y cadenas de suministro; se prevé que el jueves 23 de abril sean “retomados a mayor profundidad técnica”.

“El día de hoy [martes 21 de abril] continuaron las reuniones técnicas dentro del Proceso de Revisión del T-MEC, de cara al 1° de julio de 2026. [...] Se abordaron, entre otros temas, avances y pendientes de las discusiones previas referentes a las barreras comerciales y al Informe Especial 301 sobre Derechos de Propiedad Intelectual, así como reglas de origen, reducción de dependencia de importaciones externas a la región, los aranceles al acero, aluminio y cobre bajo la medida 232 aplicados por Estados Unidos al mundo y el fortalecimiento de las cadenas de suministro entre ambos países”, indicó la Secretaría de Economía.

En el encuentro participaron el subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Luis Rosendo Gutiérrez Romano y Jeffrey Goettman, subsecretario de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), quienes encabezaron los equipos de trabajo.

Ambos funcionarios destacaron que la relación entre las dos naciones se encuentra en un “buen momento”, luego de la visita de Jamieson Greer, titular de la USTR, a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a Marcelo Ebrard Casaubón, su homólogo comercial.

“Ambas partes destacaron el buen momento de la relación entre México y Estados Unidos, reflejado en la reunión que tuvo el Embajador Jamieson Greer, Representante Comercial de los Estados Unidos, tanto con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard”, puntualizó la SE.

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cehr