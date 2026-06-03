Pide CNA que no haya estacionalidad en T-MEC

Mediante una carta entregada al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, así como a delegados del titular de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, sigla en inglés), Jamieson Greer, y al ministro canadiense Dominique LeBlanc, el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) externó su apoyo a que el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) sea fortalecido y prevalezca, pero sin necesidad de mantener la estacionalidad de productos que competen al acuerdo, esto es, el comercio de productos únicamente en temporadas específicas.

El presidente de la CNA, Jorge Esteve Recolons, mencionó en una conferencia remota que el documento remitido fue firmado por casi 70 empresas mexicanas, más de 60 estadounidenses y cerca de 20 canadienses, “que son las más consolidadas”, pero en total “casi 160 organizaciones firmaron esta carta que está buscando cuidar el Tratado de Libre Comercio”.

El Dato: La tercera y última ronda de conversaciones con la delegación de EU sobre el T-MEC, previo a la revisión tripartita del tratado, iniciará el 20 de julio en la CDMX.

Además, comentó que el consejo se alista para acudir el 15 de junio en Washington, para colaborar en la negociación de temas relacionados con la agricultura del tratado comercial de libre comercio.

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En su participación, Juan Cortina Gallardo, director general y presidente del Consejo de Grupo Azucarero México (GAM), apuntó que, en adhesión al apoyo mostrado por las organizaciones para la continuidad del T-MEC, buscan eliminar el factor de la estacionalidad.

INTERCAMBIO AGROALIMENTARIO ı Foto: Especial

“La temporalidad no favorece, no ayuda a los productores. La estacionalidad hace que los productos sean más caros y lo hemos visto repetidamente y por eso creemos que con los argumentos podemos convencerlos que esta estacionalidad es para el beneficio de unos pocos y va a afectar a todos”, señaló.

Especificó que esta estacionalidad beneficia únicamente a un grupo reducido, “posiblemente a 10 mil productores” que, en contraparte, afecta a 330 millones de consumidores sólo en Estados Unidos.

Cortina Gallardo añadió que, además del jitomate, el CNA también muestra inquietud por otro productos vinculados al T-MEC, “que también están investigando“, como los berries, pepinos y pimientos, “evidentemente esto nos preocupa y creo que se han lanzado investigaciones al respecto dentro de USTR que no han terminado, pero se cree que lo han pedido algunos pequeños grupos de productores en Estados Unidos”.

FORTALEZA TRILATERAL. En la carta entregada a representantes comerciales de los tres países involucrados en el T-MEC, el consejo agropecuario detalló que el bloque que representa México, Estados Unidos y Canadá engloba a más de 500 millones de personas, lo que origina un Producto Interno Bruto (PIB) de 30 billones de dólares y un volumen comercial de 1.7 billones de dólares.

“Sin este acuerdo comercial, América del Norte es más vulnerable a países que aplican políticas restrictivas al comercio que afectan negativamente el movimiento de alimentos desde regiones con excedentes hacia regiones con déficit”, indica el documento.

Y agrega la necesidad de mantener la cooperación trilateral, ya que genera “enormes beneficios económicos”, lo que ha permitido que las exportaciones agrícolas crezcan entre los tres países “entre 2005 y 2023, alcanzando un total de 285 mil millones de dólares”, apuntó la carta.